Nhiều lần thấy chồng nhắn tin tán tỉnh người phụ nữ khác khiến Chò bực tức. Người phụ nữ này nảy sinh ý định giết chồng rồi tự tử.

Bị cáo Lầu Y Chò tại tòa.

Ngày 19/11, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lầu Y Chò (36 tuổi, trú xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An) về tội “Giết người”.

Nạn nhân trong vụ án là anh Xồng Bá C. (SN 1986), chồng của bị cáo Chò.

Khoảng đầu tháng 4, Chò phát hiện chồng thường xuyên điện thoại nhắn tin, tán tỉnh người phụ nữ khác. Nhiều lần can ngăn nhưng không được, Chò đã nói với gia đình chồng để khuyên nhủ anh C. dừng lại, song người chồng vẫn bỏ ngoài tai.

Ghen tuông dồn nén khiến Chò ngày càng bực tức. Tối 4/5, khi thấy chồng tiếp tục gọi điện thoại tán tỉnh người phụ nữ kia, Chò càng thêm uất ức. Đến rạng sáng 5/5, người phụ nữ nảy sinh ý định giết chồng rồi tự tử.

Chò xuống bếp lấy một con dao nhọn rồi quay lại phòng ngủ. Thấy chồng đang nằm ngủ, người phụ nữ liền đâm thẳng vào vùng bụng anh C. Bị tấn công bất ngờ, nạn nhân tỉnh dậy, nắm chặt lưỡi dao giằng co với vợ và kêu lên: “Con ơi, mẹ giết bố rồi!”.

Trong lúc vật lộn, cả hai ngã xuống nền nhà, Chò tiếp tục đâm nhiều nhát vào bụng người chồng. Nghe tiếng kêu cứu, người con chạy sang phòng và chứng kiến cảnh tượng đau lòng liền hô hoán ông bà đến giúp.

Khi nhìn thấy con, Chò dừng tay, sau đó cầm dao tự đâm bụng mình để tự sát nhưng được con kịp thời ngăn chặn. Anh C. được người thân đưa đi cấp cứu, nhưng do mất máu và tổn thương nội tạng nặng, nạn nhân không qua khỏi.

Kết luận điều tra xác định, anh C. tử vong do suy tuần hoàn cấp bởi nhiều vết thương gây đứt, thủng mạc treo, dạ dày và ruột non.

Tại phiên tòa, bị cáo Chò thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Nữ bị cáo khai nhận, nguyên nhân xuất phát từ sự ghen tuông khi chồng thường xuyên tán tỉnh người phụ nữ khác. Bị cáo bật khóc, nói bản thân bồng bột, thiếu kiềm chế, khiến các con mất bố và gia đình tan vỡ.

Đáng chú ý, gia đình nhà chồng có mặt tại tòa đã xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho Chò để bị cáo sớm trở về chăm sóc con nhỏ.

Cân nhắc toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lầu Y Chò 13 năm tù. Về phần dân sự, buộc bị cáo phải bồi thường cho đại diện hợp pháp của bị hại 80 triệu đồng.