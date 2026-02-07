Lầu Năm Góc chấm dứt toàn bộ chương trình đào tạo với Đại học Harvard

Ngày 6/2, Lầu Năm Góc thông báo cắt đứt quan hệ hợp tác với Đại học Harvard.

Như vậy là Lầu Năm Góc chấm dứt toàn bộ các chương trình đào tạo quân sự, học bổng và chứng chỉ dành cho sĩ quan tại trường đại học thuộc nhóm Ivy League này, đánh dấu diễn biến mới nhất trong căng thẳng kéo dài giữa chính quyền Tổng thống Donald Trump và ngôi trường danh tiếng.

Trong tuyên bố, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth cho rằng Harvard “không còn đáp ứng nhu cầu của bộ hay các quân chủng”. Ông Hegseth nêu rõ trong nhiều năm qua, Bộ Chiến tranh đã cử những sĩ quan ưu tú nhất theo học tại Harvard với kỳ vọng trường đại học này giúp họ hiểu rõ và trân trọng hơn vai trò của lực lượng quân đội. Tuy nhiên, theo ông, không ít người khi trở về lại chịu ảnh hưởng bởi các tư tưởng mang tính toàn cầu hóa và quan điểm cấp tiến, những yếu tố mà ông cho là không góp phần tăng cường năng lực tác chiến của quân đội.

Theo thông báo, bắt đầu từ năm học 2026-2027, Bộ Quốc phòng sẽ ngừng toàn bộ các chương trình giáo dục quân sự trình độ sau đại học, học bổng và chứng chỉ tại Harvard. Những quân nhân đang theo học sẽ được phép hoàn thành khóa học hiện tại.

Quân đội Mỹ lâu nay cung cấp nhiều cơ hội học tập nâng cao cho sĩ quan, gồm tại các học viện chiến tranh do quân đội vận hành cũng như các cơ sở dân sự như Harvard. Dù việc theo học tại các trường danh tiếng không mang lại lợi ích trực tiếp cho thăng tiến quân sự, các chương trình này giúp quân nhân có lợi thế hơn khi chuyển sang khu vực dân sự sau khi xuất ngũ.

Trong thời gian qua, Đại học Harvard thường xuyên chịu sự giám sát và chỉ trích từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong bối cảnh chính quyền tăng cường quản lý đối với các cơ sở giáo dục danh tiếng. Chính phủ Mỹ đã cắt giảm hàng tỷ USD nguồn tài trợ nghiên cứu liên bang dành cho trường, đồng thời xem xét các biện pháp hạn chế tuyển sinh sinh viên quốc tế, sau khi ban lãnh đạo Harvard chưa chấp thuận một số đề xuất cải tổ do chính quyền đưa ra hồi tháng 4 năm ngoái.