Lật xe tải ở chân đèo Violak tại Quảng Ngãi

Khoảng 23h30 ngày 2/5, tại Km58+700 Quốc lộ 24, đoạn thuộc khu vực chân đèo Violak xảy ra vụ lật xe tải, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng Quảng Ngãi điều tra.

Sáng 3/5, ông Thành Minh Thuận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ba Vì (tỉnh Quảng Ngãi), xác nhận trên địa bàn xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại khu vực đèo Violak khiến 2 người tử vong và 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h30 ngày 2/5, lực lượng chức năng nhận được tin báo của người dân về vụ lật xe tải tại Km58+700 trên Quốc lộ 24, đoạn thuộc khu vực chân đèo Violak.

Lực lượng chức năng tổ chức cứu hộ chiếc xe tải bị lật, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN phát.

Tại hiện trường, ôtô tải mang biển kiểm soát 47H-010.39 bị lật, trên xe có 3 người. Vụ tai nạn đã khiến ông Lê Đình Thọ (SN 1980, trú tại thôn Tú Nghĩa, Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng) và một người tên Minh (chưa rõ nhân thân) tử vong. Người còn lại là anh Nguyễn Hồng Nam (SN 1992, trú tại xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) bị thương nặng, đã được đưa đi cấp cứu.

Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn chưa xác định được người điều khiển phương tiện vào thời điểm xảy ra tai nạn. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và tiến hành khám nghiệm.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi điều tra, làm rõ.