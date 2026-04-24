Laptop chậm, điện thoại lag và thói quen mua sắm mới của người trẻ

Sau vài năm, thiết bị bắt đầu xuống cấp ảnh hưởng trực tiếp tới trải nghiệm. Lúc này, thay vì cố chờ tới lúc đủ tiền mua mới, người trẻ dần quen với cách chi tiêu linh hoạt hơn.

Có một kiểu trì hoãn dễ thấy với nhiều sinh viên hay nhân viên văn phòng khi chiếc laptop đã chậm đi thấy rõ, pin điện thoại từ sáng tới trưa đã cạn, tai nghe chập chờn trong những buổi họp online. Họ biết mình cần đổi thiết bị mới, nhưng thường tự nhủ đợi có lương, đợi đủ tiền hoặc ráng thêm vài tháng nữa.

Họ đợi đến khi chiếc máy thực sự “hết cứu” hoặc tài khoản đủ con số hàng chục triệu mới dám nghĩ đến việc nâng cấp. Nhưng thực tế, cái giá của việc chờ đợi đôi khi còn đắt hơn cả giá trị một thiết bị mới.

Không đợi đến lúc thiết bị “đuối” mới thay

Nguyễn Hà Phương (sinh viên năm 3 ngành truyền thông, TP.HCM) chia sẻ bản thân từng dùng một chiếc laptop mua từ thời còn là học sinh phổ thông. Đến giữa năm 3, máy bắt đầu nóng nhanh, liên tục treo khi mở phần mềm thiết kế. Mỗi lần làm bài nhóm hay dựng video, Phương đều phải mượn máy của bạn.

“Tôi từng phải mượn máy bạn bè, thức trắng đêm chỉ để đợi render một video đơn giản vì máy quá nóng. Đỉnh điểm là lần tôi nộp bài muộn vì máy đứng hình ngay phút 89. Lúc đó tôi nhận ra việc đợi đủ tiền mới mua máy không bù đắp nổi những cơ hội đã bị mất đi,” Hà Phương chia sẻ.

Một thiết bị trì trệ có thể làm giảm hiệu quả công việc.

Khoảng 3-4 năm là “điểm rơi phong độ” của hầu hết thiết bị công nghệ. Pin bắt đầu tụt nhanh, phần mềm đồ họa ngày càng nặng trong khi phần cứng đã lỗi thời. Với sinh viên, điều đó ảnh hưởng trực tiếp tới học tập. Với nhân viên văn phòng, đó có thể là nguyên nhân khiến tiến độ công việc chậm lại, hiệu suất giảm đi hoặc tâm trạng dễ bực bội.

Thiết bị chậm không chỉ lấy mất vài phút mỗi ngày mà kéo theo cảm giác mệt mỏi lẫn trì trệ. Nhân viên văn phòng sẽ mất nhiều thời gian hơn để hoàn thành một công việc vốn chỉ cần vài phút. Sinh viên ngại tham gia các buổi họp trực tuyến vì camera, micro không ổn định, tệ hơn là không còn hứng thú làm việc khi liên tục phải đối mặt với những lỗi vặt.

Có những khoản chi không nên trì hoãn, nhất là khi ảnh hưởng trực tiếp tới công việc mỗi ngày.

Trước đây, nhiều người chấp nhận kéo dài tình trạng ấy vì nghĩ rằng thiết bị công nghệ là món đồ “phải có đủ tiền mới mua”. Nhưng hiện nay, ngày càng nhiều người trẻ coi đây là công cụ phục vụ công việc và học tập, giống như một khoản đầu tư cần thiết. Nếu một thiết bị mới giúp công việc trơn tru hơn, tiết kiệm thời gian hơn, họ sẵn sàng tìm phương án tài chính phù hợp thay vì chờ đợi.

Khi trả góp và ví điện tử trở thành lựa chọn quen thuộc

Gần đây, định nghĩa mua sắm đồ công nghệ đã thay đổi. Thay vì coi đó là khoản chi lớn phải trả một lần cho xong, Gen Z và Millennials dần xem đây là một khoản đầu tư cho hiệu suất.

Lê Hoàng Nam (nhân viên thiết kế, Hà Nội) cho biết: “Tôi không còn đợi đến khi có đủ 30-40 triệu mới đổi máy. Nếu chia nhỏ số tiền đó ra mỗi tháng, chỉ bằng vài buổi ăn uống tiệc tùng, nhưng đổi lại tôi có máy xịn dùng ngay, làm việc nhanh hơn, kiếm tiền sớm hơn. Đó là bài toán kinh tế thông minh hơn việc chờ đợi đủ tiền”.

Sự thay đổi này đến từ các hình thức thanh toán linh hoạt như trả góp hay mua trước trả sau. Các hình thức này giúp xóa bỏ rào cản tâm lý về việc mất một khoản tiền lớn ngay lập tức, cho phép người trẻ làm chủ công nghệ ngay khi họ cần nhất.

Nhiều sinh viên cũng có lựa chọn tương tự, Hà Phương cho biết cô vừa đổi laptop tại cửa hàng gần trường sau khi biết có thể thanh toán linh hoạt.

“Điều tôi thích là không phải đợi đến khi có đủ toàn bộ số tiền mới mua. Tôi vẫn giữ được một khoản dự phòng cho sinh hoạt, không để bố mẹ hỗ trợ quá nhiều nhưng vẫn có thiết bị mới để học”, cô chia sẻ.

Không còn đợi đủ tiền mới đổi máy, người trẻ nay chọn cách linh hoạt hơn.

Điểm đáng chú ý là cách mua sắm này không khuyến khích người trẻ chi tiêu vượt khả năng, mà tạo thêm một phương án linh hoạt hơn. Thay vì phải dồn toàn bộ khoản tiền trong một lần, họ có thể chủ động cân đối giữa nhu cầu nâng cấp thiết bị và những khoản chi khác như tiền thuê nhà, học phí hay sinh hoạt.

Thói quen tiêu dùng của người trẻ cũng thay đổi theo hướng thực tế hơn. Họ không còn cố gắng “chịu đựng thêm vài tháng” với một thiết bị đã xuống cấp mà nhận ra rằng công cụ tốt hơn sẽ tạo ra hiệu quả tốt hơn, từ việc học tập, làm việc đến cảm xúc mỗi ngày. Đổi một chiếc laptop hay điện thoại mới không đơn thuần là mua thêm một món đồ. Đó là cách giải quyết cảm giác trì trệ kéo dài, lấy lại hứng khởi làm việc và bớt đi những phiền toái nhỏ nhưng lặp lại mỗi ngày.