Lập hattrick giải thưởng, TNEX tiếp tục khẳng định vị thế tài chính số

Việc liên tiếp giành 3 giải thưởng quốc tế danh giá trong năm 2025 là minh chứng cho 5 năm theo đuổi chuẩn mực uy tín toàn cầu của TNEX.

Qua đó, TNEX khẳng định vị thế dẫn đầu trong việc cung cấp trải nghiệm tài chính số an toàn, uy tín và tốc độ tại Việt Nam.

Hành trình 5 năm theo đuổi chuẩn mực uy tín quốc tế

TNEX bước vào thị trường với mục tiêu thiết lập mô hình tài chính số dễ dàng tiếp cận và sử dụng cho người dùng. Đội ngũ phát triển TNEX kiên định với tinh thần đơn giản hóa trải nghiệm, tập trung giải quyết nỗi đau lớn nhất của người dùng: Sự phức tạp và rào cản của ngân hàng truyền thống.

3 giải thưởng quốc tế mới đây: Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam 2025, Trải nghiệm ngân hàng số an toàn nhất Việt Nam 2025 và giải Đột phá sáng tạo công nghệ vay chính là sự bảo chứng quốc tế cho tính hiệu quả của tinh thần đơn giản - dễ tiếp cận - không rào cản.

Chiến lược này đã dẫn đến sự ra đời của một nền tảng với giao diện tối giản, sử dụng ngôn ngữ đời thường, đảm bảo mọi giao dịch đều hoàn tất nhanh chóng. Mô hình này thể hiện sự hiệu quả trên thị trường và liên tục được ghi nhận bởi các tổ chức uy tín (như danh hiệu Ngân hàng thuần số tốt nhất Việt Nam năm 2023 và 2024 do The Asian Banker trao tặng).

Bên cạnh đó, TNEX là một trong những đơn vị tiên phong áp dụng chiến lược "Tài chính nhúng" đột phá. Nhờ việc nghiên cứu sâu sắc hành vi tiêu dùng của người Việt, TNEX đưa dịch vụ đến tận tay khách hàng cần: Hợp tác với các đối tác lớn như Fiza/ZaloPay (cho đời sống cá nhân) hay Misa/KiotViet (cho SME/chủ cửa hàng), tạo ra một "lưới điện tài chính đa chiều". Chiến lược này góp phần giúp TNEX nhanh chóng phục vụ hàng triệu khách hàng và mở rộng khả năng tiếp cận trực tiếp hàng chục triệu người dùng tiềm năng trên các nền tảng số phổ biến nhất tại Việt Nam.

Chất lượng toàn diện và "tài chính tích tắc"

Danh hiệu Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam 2025 là sự ghi nhận cho chất lượng dịch vụ tổng thể, từ quy trình mở tài khoản siêu tốc đến khả năng hỗ trợ khách hàng và độ ổn định của hệ thống. Giải thưởng này được xây dựng dựa trên việc Global Banking and Finance Review Awards 2025 đánh giá mức độ hoàn thiện, quy mô và sự đổi mới của mô hình.

Để đạt được chất lượng và tốc độ vận hành này, hệ thống TNEX vận hành trên kiến trúc Cloud-Native hiện đại (như AWS), với công nghệ xử lý thông tin theo thời gian thực (realtime), đảm bảo mọi giao dịch được xử lý nhanh chóng và ổn định.

Danh hiệu Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam 2025 do Global Banking and Finance Review Awards trao tặng.

Giải đột phá sáng tạo công nghệ vay đã chứng minh khả năng của TNEX trong việc cung cấp các giải pháp tài chính dễ dàng, nhanh chóng. Đây là kết quả của việc nghiên cứu sâu sắc hành vi tiêu dùng của người Việt, những người cần tiếp cận vốn linh hoạt mà không bị gánh nặng bởi thủ tục hồ sơ phức tạp.

Giải thưởng công nhận sự sáng tạo của TNEX trong việc tự động hóa toàn bộ quy trình cho vay. Khách hàng có thể đăng ký sản phẩm vay với quy trình đơn giản chỉ cần CCCD, được duyệt vay trong 1 phút, giải ngân trực tuyến và được hưởng các ưu đãi như miễn phí đăng ký, không phí ẩn và tất toán linh hoạt. Sự tiện lợi này thể hiện rõ tinh thần tài chính thuận ích mà TNEX đã và đang cam kết.

Giải đột phá sáng tạo công nghệ vay từ Asia Banking & Finance Fintech Awards.

Chia sẻ với phóng viên về thành tựu này, ông Nguyễn Thế Minh, Tổng giám đốc Công ty Tài chính TNHH MTV TNEX, cho biết: “Đây là sự khích lệ mạnh mẽ, cho thấy TNEX đang đi đúng hướng khi theo đuổi các tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn và đổi mới. Chúng tôi luôn nhìn nhận đây chỉ là những bước khởi đầu. TNEX cam kết sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, không ngừng cải tiến để đảm bảo người dùng sẽ luôn là những người được hưởng lợi sớm nhất từ các công nghệ và tiêu chuẩn an toàn tiên tiến”.

Hattrick 3 giải thưởng này không chỉ là cột mốc trên hành trình 5 năm của TNEX, mà còn là thước đo cho thấy chất lượng dịch vụ và khả năng đổi mới của tài chính số Việt Nam đang từng bước chinh phục tiêu chuẩn quốc tế.