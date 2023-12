Lao đao vì vỡ hụi

Từ cuối tháng 10 đến nay, cả trăm người rơi vào cảnh lao đao, suy sụp vì chủ hụi ở TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) tuyên bố vỡ hụi. Số tiền các hụi viên đã đóng lên đến hàng chục tỷ đồng.

Khi nhận được thông tin Nguyễn Ngọc Yến (Facebooker Yến Yến, SN 1989, ngụ xã An Bình, huyện Cao Lãnh) tuyên bố vỡ hụi, hơn 100 hụi viên đã đến cơ quan Công an trình báo. "Hiện tại, em còn 35 dây hụi với tổng số tiền thiệt hại gần 1,3 tỷ đồng . Từ đầu đến cuối, Yến hốt "hụi ma" nhằm chiếm đoạt tiền của hụi viên. Mãn hụi, hụi viên hốt hụi thì chủ hụi không có tiền trả", một hụi viên tham gia các dây hụi do Yến tổ chức bức xúc.

Người tham gia vào các dây hụi do Yến tổ chức, chủ yếu là phụ nữ. Nhiều người làm thuê, buôn bán nhỏ, mưu sinh vất vả mới có tiền đóng hụi. Có người vay mượn người thân, bạn bè, cầm cố tài sản, sử dụng tiền dành dụm để chơi hụi.

Nguyễn Ngọc Yến tại cơ quan điều tra.

Theo các hụi viên, một "dây hụi" có thể không giới hạn người chơi và tự thỏa thuận về số tiền góp, số kỳ góp, thời gian góp, kỳ mở hụi... Tuy nhiên, hiện nay việc chơi hụi đã biến tướng và mang tính rủi ro cao. Một số hụi viên đã hốt trước không đóng lại "hụi chết" cho chủ hụi. Một số chủ hụi vì mục đích riêng nảy sinh lòng tham "ôm" số tiền do các thành viên đóng góp "cao chạy, xa bay", tuyên bố vỡ nợ, không có khả năng chi trả.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã xác minh từ tháng 6/2023 đến ngày 28/10, Nguyễn Ngọc Yến mở tổng cộng 107 dây hụi, huy động gần 500 hụi viên tham gia theo hình thức chơi là hụi ngày, tuần, tháng. Bước đầu xác định, số tiền mà các hụi viên đã đóng là hơn 30 tỷ đồng . Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Yến (SN 1989, ngụ xã An Bình, huyện Cao Lãnh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hùng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, cho biết: "Khi đã tạo được lòng tin của các hụi viên, Yến đã cài tên khống vào các dây hụi để hốt nhằm chiếm đoạt tài sản".