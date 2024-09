Lãnh đạo các nước chúc mừng kỷ niệm 79 năm Quốc khánh Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2024), lãnh đạo các nước Brunei Darussalam, Cộng hòa Indonesia, Malaysia, Cộng hòa Philippines, Vương quốc Thái Lan, Đại Hàn Dân quốc, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, Nhật Bản, Australia đã có điện và thư mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam.

Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính.

Quốc vương khẳng định Brunei Darussalam luôn trân trọng quan hệ hữu nghị và lâu đời với Việt Nam; mong muốn nhân dịp kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện, hai nước tiếp tục củng cố hợp tác trong lĩnh vực thương mại, năng lượng, giao lưu nhân dân và cùng chung tay thúc đẩy Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, Tầm nhìn mới 2045, hướng tới các mục tiêu chung về hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực.

Tổng thống Cộng hòa Indonesia Joko Widodo đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tổng thống Joko Widodo chúc mừng Việt Nam và bày tỏ tin tưởng mối quan hệ Indonesia và Việt Nam sẽ được thúc đẩy lên một tầm cao mới.

Quốc vương Malaysia Al-Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar và Hoàng hậu đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Chủ tịch Hạ viện Malaysia Johari bin Abdul đã gửi thư mừng đến Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn. Lãnh đạo cấp cao Malaysia bày tỏ vui mừng trước quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Malaysia càng phát triển và được mở rộng trong nhiều lĩnh vực; là minh chứng cho quan hệ gắn bó chặt chẽ hơn 50 năm qua giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước; tin tưởng rằng hợp tác giữa hai nước sẽ đạt đượcnhiều kết quả thực chất hơn nữa, vì người dân hai nước và vì hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực.

Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. đã nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn của Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; ca ngợi ý chí và quyết tâm kiên định của dân tộc Việt Nam trên con đường giành lại độc lập và tự do; tin tưởng sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam sẽ đóng góp cho hòa bình và ổn định ở khu vực ASEAN; đồng thời khẳng định mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam, vì hòa bình, hợp tác và phát triển, và vì lợi ích của người dân hai nước.

Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Quyền Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Phumtham Wechayachai đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Lãnh đạo Thái Lan bày tỏ vui mừng trước sự phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là thương mại, đầu tư, du lịch và cơ sở hạ tầng; khẳng định Thái Lan luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, gắn bó với Việt Nam và mong muốn hai nước tiếp tục cùng nhau nắm bắt những cơ hội mới nhằm thúc đẩy hợp tác, vì lợi ích chung của hai đất nước, vì một tương lai thịnh vượng của hai dân tộc.

Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Yoon Suk Yeol đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tổng thống Yoon Suk Yeol khẳng định sau hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Hàn Quốc đã xây dựng mối quan hệ hợp tác mật thiết dựa trên nền tảng của tình hữu nghị và sự tin cậy vững chắc; mong muốn hai nước tiếp tục mở rộng, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới.

Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Joe Biden đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nhân dân Việt Nam.

Tổng thống Joe Biden cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Việt Nam dành cho Tổng thống trong chuyến thăm năm 2023, đánh giá Việt Nam và Hoa Kỳ đã đạt tiến triển to lớn trong việc xây dựng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, qua đó đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực; tái khẳng định Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, thịnh vượng và tự cường, đồng thời bày tỏ mong muốn củng cố hơn nữa quan hệ giữa Chính phủ và Nhân dân hai nước.

Nhà vua Nhật Bản Naruhito đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Toàn quyền Australia Samantha Mostyn đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Toàn quyền Australia gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới Chính phủ và Nhân dân Việt Nam; nhấn mạnh hai nước là bạn bè gần gũi và bày tỏ tin tưởng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Australia-Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển.

Bộ trưởng thứ 2 Bộ Ngoại giao Brunei Darussalam Erywan Pehin Yusof, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Dato’ Seri Utama Haji Mohamad Bin Hasan đã gửi các thư mừng đến Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

