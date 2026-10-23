Lan tỏa tri thức và khát vọng từ những trang sách

Nhằm đưa sách đến gần hơn với mọi tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ và người dân vùng khó khăn, tỉnh Phú Thọ đã chủ động triển khai nhiều hoạt động thiết thực.

Trong kỷ nguyên số, văn hóa đọc không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận thông tin truyền thống mà đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy học tập suốt đời, bồi đắp tri thức và nuôi dưỡng những ước mơ lớn cho cộng đồng. Nhằm đưa sách đến gần hơn với mọi tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ và người dân vùng khó khăn, tỉnh Phú Thọ đã chủ động triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan quản lý, đơn vị chuyên môn cùng sự chung tay đầy nhiệt huyết của các nhóm dự án, cộng đồng đang tạo nên sức sống mới cho phong trào đọc sách trên địa bàn.

Nhóm dự án “Sách, tri thức và những ước mơ quản trị doanh nghiệp tương lai” (tủ sách dùng chung) tặng sách cho Trường Tiểu học Khả Cửu, xã Khả Cửu.

Điểm nhấn nổi bật trong chuỗi hoạt động phát triển văn hóa đọc là Lễ phát động Tuần lễ học tập suốt đời năm học 2026 - 2027 với chủ đề “Phát triển văn hóa đọc thúc đẩy học tập suốt đời”. Chương trình được Thư viện tỉnh phối hợp cùng Trường THCS Hương Cần (xã Hương Cần) tổ chức vào ngày 30/9/2026 với sự tham gia của chính quyền địa phương, nhà trường và thư viện.

Tại đây, không gian phục vụ lưu động “Thư viện số - Không gian đọc thông minh” cùng xe ôtô thư viện lưu động đã mang tới hơn 1.400 bản sách thuộc nhiều lĩnh vực phong phú. Không gian đọc sách ngoài trời nhộn nhịp cùng các hoạt động trải nghiệm như kể chuyện, vẽ tranh theo sách, hướng dẫn tìm kiếm thông tin và đọc sách điện tử an toàn đã truyền cảm hứng mạnh mẽ, khơi dậy niềm đam mê đọc sách cho hàng trăm em học sinh.

Không chỉ có sự vào cuộc của các cơ quan nhà nước, phong trào đọc sách còn nhận được sự hưởng ứng, chung tay tích cực từ các tổ chức, cá nhân và những người trẻ trong cộng đồng. Điển hình là mô hình ý nghĩa tại xã miền núi Khả Cửu - địa bàn rộng hơn 148 km2 với trên 94% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, việc tiếp cận nguồn học liệu ngoài nhà trường còn nhiều khó khăn.

Thấu hiểu điều đó, nam sinh Lê Huy Anh (lớp 12A2, Trường THPT Mỹ Đình, Hà Nội) cùng các bạn học sinh đến từ nhiều trường THCS, THPT trên địa bàn Hà Nội đã thành lập dự án “Sách, tri thức và những ước mơ quản trị doanh nghiệp tương lai” (Tủ sách dùng chung).

Hoạt động giao lưu về sách góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong các em học sinh.

Bắt nguồn tình yêu sách được nuôi dưỡng từ gia đình và thư viện, Huy Anh nhận thấy tri thức từ sách không chỉ mở ra góc nhìn đa chiều về xã hội, kinh tế, khởi nghiệp mà còn giúp định hình nhân cách và nuôi dưỡng ước mơ.

Xuất phát từ mong muốn chia sẻ cơ hội tiếp cận sách với các bạn nhỏ vùng sâu, vùng xa, nhóm đã dành tiền ăn sáng, tiền lì xì để mua 233 đầu sách mới trao tặng cho Trường Tiểu học Khả Cửu vào ngày 10/10/2026.

Chia sẻ tại buổi giao lưu, Lê Huy Anh cho biết, đằng sau mỗi con số, mỗi quyết định đều là những câu chuyện về con người và cách nhìn nhận vấn đề. Em hy vọng những cuốn sách không chỉ là tài liệu học tập mà còn là người bạn đồng hành, giúp các bạn nhỏ nuôi dưỡng ước mơ, tích lũy tri thức để hiện thực hóa ước mơ. Qua đó, có thể khơi gợi niềm yêu thích kinh tế, những con số và câu chuyện khởi nghiệp trong mỗi học sinh.

Không chỉ ở Khả Cửu, nhóm dự án cũng có nhiều hoạt động giao lưu, tặng sách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và sẽ tiếp tục mở rộng mô hình tủ sách dùng chung đến nhiều trường học còn thiếu nguồn học liệu.

Thư viện tỉnh tổ chức các hoạt động phục vụ lưu động tới các trường học trên địa bàn.

Song hành cùng các hoạt động xã hội hóa, Thư viện tỉnh đóng vai trò nòng cốt trong việc tạo lập môi trường đọc hiện đại, phong phú.

Trong 9 tháng năm 2026, Thư viện tỉnh đã tham gia trưng bày tại Hội Báo Xuân Bính Ngọ 2026 và tổ chức trưng bày tư liệu phục vụ 6 sự kiện chính trị - văn hóa lớn của đất nước và địa phương, với gần 24.000 tư liệu, thu hút trên 15.000 lượt bạn đọc, Nhân dân tham quan, tra cứu. Đơn vị cũng tổ chức thành công Hội thi “Thiếu nhi Đất Tổ kể chuyện, tuyên truyền, giới thiệu sách - Hè 2026”, Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Phú Thọ năm 2026, đồng thời xây dựng mới và hỗ trợ nghiệp vụ cho tủ sách gia đình tại phường Vĩnh Phúc, khảo sát thư viện tại xã Lập Thạch. Cấp 2.479 thẻ bạn đọc, phục vụ 201.803 lượt bạn đọc và luân chuyển 384.585 lượt sách báo.

Thời gian tới, tỉnh tập trung triển khai các giải pháp theo Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 15/5/2026 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2030. Mục tiêu đến năm 2030, trên 90% học sinh, sinh viên thường xuyên tiếp cận thông tin tại hệ thống thư viện; trên 30% người dân nông thôn và 25% người dân vùng khó khăn được sử dụng dịch vụ thư viện. Mức hưởng thụ sách đạt 4 bản/người dân, trong đó hệ thống thư viện công cộng đạt 1 bản/người dân; bình quân mỗi người đọc 3 cuốn sách/năm, tổng lượt truy cập thư viện đạt 250 triệu lượt/năm.

Để đạt mục tiêu, tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức xã hội; kiện toàn đội ngũ cán bộ thư viện, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện công cộng, phát triển thư viện số, tăng cường kết nối, liên thông tài nguyên và bổ sung sách luân chuyển về cơ sở. Đồng thời, đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút nguồn lực phát triển thư viện tư nhân, tủ sách dòng họ, gia đình, khuyến học; mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.