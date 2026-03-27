Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Lần đầu tiên, chữ ký Tổng thống đương nhiệm Mỹ được in trên đồng USD

  • Thứ sáu, 27/3/2026 08:50 (GMT+7)
Bộ Tài chính Mỹ ngày 26/3 thông báo chữ ký của Tổng thống Donald Trump sẽ sớm xuất hiện trên các tờ tiền giấy của nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh minh họa: Reuters

Đây là động thái chưa từng có tiền lệ đối với một Tổng thống đương nhiệm, diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ.

Theo truyền thống, chữ ký trên các tờ tiền USD thuộc về Thống đốc Ngân khố và Bộ trưởng Tài chính Mỹ. Tuy nhiên, những tờ tiền mới sắp tới sẽ mang chữ ký của ông Trump cùng Bộ trưởng Tài chính đương nhiệm Scott Bessent.

Trong thông báo về quyết định này, Bộ trưởng Scott Bessent khẳng định dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, Mỹ đang trên lộ trình đạt được đà tăng trưởng kinh tế chưa từng có, duy trì vị thế thống trị của đồng USD cũng như sự ổn định và sức mạnh tài chính.

Vì vậy, ông Bessent cho rằng việc in tên ông lên các tờ tiền USD là cách mạnh mẽ nhất để ghi nhận những thành tựu lịch sử của nước Mỹ và cá nhân Tổng thống Donald Trump. Ông nhấn mạnh việc phát hành đồng tiền mang tính lịch sử này vào dịp kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ là hoàn toàn phù hợp.

Động thái này được xem là nỗ lực mới nhất của ông Trump nhằm thay đổi các tiền lệ lâu đời và để lại dấu ấn cá nhân trên đồng tiền của Mỹ. Vào tuần trước, một ủy ban cố vấn do chính ông Trump lựa chọn đã phê duyệt thiết kế của một đồng xu vàng lưu niệm có in hình ông.

Đây cũng là sản phẩm nhằm đánh dấu cột mốc 250 năm ngày thành lập nước Mỹ. Dù đồng xu này không có giá trị lưu thông tiền tệ và giá bán vẫn chưa được tiết lộ, nhưng các loại tiền lưu niệm tương tự do Cơ quan Đúc tiền Mỹ phát hành thường có giá hơn 1.000 USD.

Việc đưa chân dung ông Trump lên đồng xu đã vấp phải sự chỉ trích từ các đối thủ thuộc đảng Dân chủ, vì điều này đi ngược lại luật liên bang vốn quy định không một tổng thống nào còn sống được xuất hiện trên tiền tệ Mỹ.

Mặc dù vậy, ông Trump vẫn tiếp tục thúc đẩy các thiết kế gây tranh cãi khác, bao gồm cả đồng xu mệnh giá 1 USD có in hình mặt ông. Đồng xu này dự kiến sẽ được đưa vào lưu thông tạm thời nhằm kỷ niệm 250 năm ngày thành lập nước Mỹ.

https://baotintuc.vn/the-gioi/lan-dau-tien-trong-lich-su-chu-ky-cua-tong-thong-duong-nhiem-my-duoc-in-tren-dong-usd-20260327082423764.htm

Báo Tin tức và Dân tộc

Mỹ Donald Trump Mỹ tổng thống Mỹ đồng đô la tiền USD chữ ký

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý