Lamine Yamal dính lùm xùm lớn sau tiệc sinh nhật 18 tuổi

Diễn ra bên bờ Địa Trung Hải, buổi tiệc tuần rồi của Yamal thu hút dàn khách mời đình đám như Gavi, Alejandro Balde, cùng dàn nghệ sĩ nổi tiếng gồm Bizarrap, Duki, Ozuna và Bad Gyal. Yamal thậm chí được tặng một sợi dây chuyền trị giá 300.000 bảng từ rapper El Alfa - món quà đắt đỏ tương xứng với danh tiếng đang lên vùn vụt của sao mai sinh năm 2007.

Tuy nhiên, không khí rực rỡ của bữa tiệc nhanh chóng bị lu mờ sau khi Hiệp hội ADEE (Hiệp hội Người mắc chứng lùn và loạn sản xương Tây Ban Nha) ra thông cáo chính thức, tố cáo Yamal thuê người lùn làm hình thức giải trí trong sự kiện cá nhân.

“Chúng tôi cực lực lên án việc thuê người mắc chứng lùn chỉ để làm trò tiêu khiển. Đó là hành vi xúc phạm nghiêm trọng đến phẩm giá của người khuyết tật, tái diễn các định kiến lỗi thời và tiếp tay cho sự kỳ thị”, tuyên bố của ADEE viết.

Tổ chức này khẳng định sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý và xã hội, nhằm buộc Yamal và những người liên quan phải chịu trách nhiệm trước công chúng.

Chủ tịch ADEE, bà Carolina Puente, cũng không giấu nổi sự bức xúc: “Việc người mắc chứng lùn tiếp tục bị đối xử như công cụ giải trí tại các bữa tiệc tư nhân là điều không thể chấp nhận - đặc biệt khi nó đến từ một nhân vật công chúng có tầm ảnh hưởng như Lamine Yamal”.

Trong khi dư luận chia rẽ, phía Yamal hiện vẫn chưa lên tiếng trước cáo buộc.

Về mặt pháp lý, hành vi thuê người mắc chứng lùn để phục vụ giải trí không bị cấm ở Tây Ban Nha, nhưng về đạo đức, đây là điều bị lên án mạnh mẽ. Thậm chí, năm 2023, Quốc hội Tây Ban Nha từng ban hành lệnh cấm hoàn toàn các màn đấu bò có sự tham gia của người lùn, nhằm bảo vệ nhân phẩm và quyền lợi người khuyết tật.

Ở các quốc gia như Canada hay Anh, quy định cũng nghiêm ngặt không kém: chỉ khi có sự đồng thuận rõ ràng từ phía người biểu diễn, hành vi này mới không bị coi là vi phạm pháp luật - dù về mặt đạo đức vẫn bị nhìn nhận với ánh mắt dè chừng.

Yamal - hiện là niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Tây Ban Nha sau EURO 2024 - rõ ràng vấp phải sai lầm không nhỏ khi bước vào tuổi trưởng thành. Dù vô tình hay hữu ý, vụ việc này có thể là bài học lớn đầu tiên cho một tài năng trẻ đang trên đỉnh cao, nhưng cũng rất dễ mất điểm trong mắt công chúng nếu thiếu tỉnh táo.

