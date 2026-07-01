Làm rõ đường dây đưa 12 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia

Cơ quan ANĐT Công an Đồng Tháp ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 5 bị can cùng về hành vi "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".

Các bị can, gồm: Dương Văn Sơn (SN 1995, ngụ tỉnh Ninh Bình), Hunh Si Phan (SN 1991), Nguyễn Văn Nghi (SN 1962, cùng ngụ tỉnh An Giang), Nguyễn Văn Nghị (SN 1983, ngụ tỉnh Gia Lai) và Đặng Văn Tâm (SN 1980, ngụ tỉnh Cà Mau).

Dương Văn Sơn, đối tượng điều hành, tổ chức sắp xếp toàn bộ quá trình đưa người khác xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Kết quả điều tra xác định cuối năm 2025, Công an xã Cái Bè phát hiện 2 người Trung Quốc có biểu hiện nghi vấn nhập cảnh trái phép. Vụ việc được chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra để giải quyết theo thẩm quyền.

Tiếp nhận vụ việc, Cơ quan An ninh điều tra đã phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và các đơn vị nghiệp vụ làm rõ đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép với thủ đoạn tinh vi, hoạt động kín kẽ.

Các bị can Nguyễn Văn Nghi, Nguyễn Văn Nghị, Đặng Văn Tâm và Hunh Si Phan.

Sơn là người điều hành, tổ chức sắp xếp toàn bộ quá trình đưa người khác xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Các đối tượng còn lại có nhiệm vụ tham gia hỗ trợ giúp sức.

Các đối tượng trên đã câu kết tổ chức cho 12 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Campuchia, thu lợi bất chính hơn 34,4 triệu đồng.