Đột kích 'thủ phủ' sản xuất, phân phối sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn

"Thủ phủ" sản xuất và phân phối sữa tắm giả, dầu gội giả được bố trí tại phường Thành Nam, phường Nam Định của tỉnh Ninh Bình và xã Hoài Đức, TP Hà Nội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu) ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thảo (SN 1993, trú tại xã Khánh Thiện, tỉnh Ninh Bình) và Lương Văn Khải (SN 2007, trú tại xã Minh Thái, tỉnh Ninh Bình) về tội "sản xuất hàng giả", đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo, điều tra viên Phòng Cảnh sát Kinh tế lấy lời khai của bị can Phạm Thị Thảo (dấu X).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn và trinh sát trên không gian mạng, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (Phòng Cảnh sát Kinh tế) phối hợp với Công an phường Trường Thi (Công an tỉnh Ninh Bình) phát hiện một đường dây sản xuất, buôn bán sữa tắm, dầu gội giả các thương hiệu nổi tiếng trong nước và quốc tế với quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh khép kín.

Phạm Thị Thảo (SN 1993, trú tại xã Khánh Thiện, tỉnh Ninh Bình) là người trực tiếp quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, buôn bán của đường dây này. Dù mới 33 tuổi, Phạm Thị Thảo có thủ đoạn điều hành ma mãnh, khép kín. Thảo trực tiếp nhập các nguyên liệu, tem nhãn, bao bì sản phẩm và trực tiếp pha chế các hóa chất để làm giả sữa tắm, dầu gội.

Lương Văn Khải (SN 2007, trú tại xã Minh Thái, tỉnh Ninh Bình) là đối tượng giúp sức tích cực cho Phạm Thị Thảo, đảm nhận nhiệm vụ quản lý kho hàng, điều hành hoạt động của xưởng sản xuất và tuyển dụng, quản lý nhân công thời vụ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành quyết định khởi tố bị can đối với Lương Văn Khải.

Sau một thời gian điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã dựng thành công sơ đồ hoạt động của đường dây sản xuất hàng giả. Theo đó, "thủ phủ" sản xuất và phân phối sữa tắm giả, dầu gội giả được bố trí tại phường Thành Nam, phường Nam Định của tỉnh Ninh Bình và xã Hoài Đức, TP Hà Nội. Trong đó, tại tỉnh Ninh Bình, Phạm Thị Thảo bố trí 3 địa điểm gồm: 1 xưởng sản xuất, 2 kho tập kết hàng hóa, dán tem nhãn hoàn thiện sản phẩm.

Các địa điểm tại xã Hoài Đức, TP Hà Nội là điểm trung chuyển và tiêu thụ với tổng cộng 4 điểm gồm xưởng sản xuất, kho để chứa hàng giả thành phẩm được vận chuyển từ Ninh Bình về; văn phòng để điều hành, chạy quảng cáo, bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội để đưa sữa tắm giả, dầu gội giả đến người tiêu dùng trong toàn quốc. Các công đoạn được vận hành độc lập nhưng liên kết chặt chẽ, tạo thành quy trình sản xuất, tiêu thụ khép kín.

Sau khi điều tra xác minh, thu thập đủ tài liệu chứng cứ, ngày 18/6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp Công an phường Trường Thi đồng loạt triển khai 7 Tổ công tác để kiểm tra, khám xét 7 địa điểm gồm xưởng sản xuất, kho dán tem nhãn, kho tập kết hàng hóa và các địa điểm phục vụ hoạt động bán hàng, chốt đơn, chăm sóc khách hàng tại tỉnh Ninh Bình và TP Hà Nội.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ gần 30.000 sản phẩm dầu gội, sữa tắm thành phẩm và bán thành phẩm; hàng chục nghìn vỏ chai, tem nhãn, bao bì cùng số lượng lớn hóa chất, nguyên liệu, máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động pha chế, chiết rót, đóng chai, dán tem nhãn và đóng gói sản phẩm giả. Phần lớn bao bì, tem nhãn đều được dán mác các thương hiệu dầu gội, sữa tắm đang thịnh hành trên thị trường.

Một số chai sữa tắm, dầu gội giả các nhãn hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước.

Các sản phẩm sữa tắm, dầu gội tuy có tem nhãn của các hãng khác nhau, nhưng đều có chung một công thức pha chế từ nhiều hóa chất. Các hóa chất được cho vào máy khuấy trộn, sau đó chiết rót, đóng chai, dán tem nhãn rồi bán đến người dân trong toàn quốc thông qua các trang mạng xã hội, sàn thương mại.

Phạm Thị Thảo là người trực tiếp nhập nguyên liệu, pha chế để sản xuất ra nhiều loại sữa tắm, dầu gội giả nhãn hiệu để bán cho người tiêu dùng nhưng lại không dám sử dụng những sản phẩm do chính mình làm ra là lời cảnh báo rõ ràng nhất về sự độc hại của các sản phẩm giả này.

Kết quả xác minh với đơn vị được chủ sở hữu nhãn hiệu ủy quyền nhập khẩu, phân phối chính thức tại Việt Nam và kết luận giám định của cơ quan chuyên môn bước đầu xác định 1.001 chai sữa tắm dán tem nhãn Hatomugi thu giữ tại kho 116 Phan Đình Phùng, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình là hàng giả.

Hiện vụ án được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.