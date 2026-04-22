Làm lộ công văn phục vụ điều tra, cựu giám đốc ngân hàng lãnh án

Cựu Giám đốc PVcomBank Chi nhánh Gò Vấp chuyển nội dung công văn phục vụ điều tra cho người quen xem để đối tượng liên quan kịp thời xóa dữ liệu về hành vi cho vay lãi nặng.

Ngày 22/4, TAND TP.HCM đã mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án làm lộ bí mật công tác đối với bị cáo Trần Hữu Cường (SN 1985, Giám đốc Ngân hàng PVcombank Chi nhánh Gò Vấp, TP.HCM).

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Hữu Cường 2 năm tù về tội "Cố ý làm lộ bí mật công tác".

Bị cáo Trần Hữu Cường tại tòa.

Theo cáo trạng, trong quá trình điều tra tin báo tố giác tội phạm liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do Nguyễn Văn Đang và một số đối tượng khác thực hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tiến hành trích xuất hình ảnh, nội dung tin nhắn của bị cáo Trần Hữu Cường và Vy Bảo Ngọc (vợ của Đang, liên quan đến nhóm cho vay lãi nặng) và phát hiện hình ảnh có nội dung công văn trên.

Xác định nội dung công văn là tài liệu quan trọng trong việc điều tra xử lý tội phạm đã bị Trần Hữu Cường chuyển cho người có liên quan biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã triệu tập Trần Hữu Cường đến trụ sở công an làm việc.

CQĐT xác định quá trình quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ tại ngân hàng, bị cáo Cường có quen biết với Vy Bảo Ngọc, do Ngọc là khách hàng thường vay tiền của ngân hàng.

Ngày 26/7/2025, Ngọc có nhu cầu vay vốn tại ngân hàng nên liên hệ với Cường và gửi giấy tờ liên quan đến 2 căn nhà ở phường Hiệp Bình (cũ) và phường Thạnh Mỹ Tây (cũ) TP.HCM làm tài sản thế chấp cho khoản vay.

Quá trình duyệt hồ sơ vay vốn của Ngọc, bị cáo Cường phát hiện tài khoản do Nguyễn Văn Đang là chủ tài khoản đang bị Phòng CSHS Công an TP.HCM xác minh. Do đó, bị cáo Cường đã gửi tin nhắn thông báo và hình ảnh công văn cho Vy Bảo Ngọc.

Nhận được tin nhắn của Cường, Ngọc đưa cho Nguyễn Văn Đang xem để tìm cách giải quyết. Khi xem xong, Đang liên hệ với nhiều người để hỏi tính chất của công văn là gì, sau đó đã xóa toàn bộ nội dung dữ liệu có trong máy điện thoại di động liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng để tránh việc bị điều tra.

Tại văn bản trả lời cho Phòng CSĐT Công an TP.HCM, PVcomBank cho biết theo quy định, quy trình của PVcomBank về cung cấp thông tin khách hàng cho bên thứ ba đã quy định khi đơn vị tiếp nhận yêu cầu sẽ chuyển tiếp tới đơn vị kinh doanh quản lý khách hàng thực hiện việc cung cấp thông tin, nhưng quy trình này được thực hiện khép kín giữa các đơn vị trong nội bộ của PVcomBank. Không có quy định cho phép cán bộ nhân viên được thông báo, gửi văn bản yêu cầu cung cấp thông tin của Cơ quan có thẩm quyền cho khách hàng người có liên quan biết.

Ngày 14/8/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối với bị cáo Trần Hữu Cường để tiến hành điều tra.

Tại Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, bị cáo Trần Hữu Cường đã khai nhận hành vi phạm tội như nêu trên.

Đối với Vy Bảo Ngọc, quá trình điều tra xác định, Ngọc không phải là người có chức vụ, quyền hạn nên CQĐT không xử lý là có căn cứ.

Theo HĐXX việc truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai. Tuy nhiên, hành bị cáo không hưởng lợi từ hành vi phạm tội. Tại tòa, bị cáo Cường thừa nhận hành vi cáo trạng truy tố, nhưng cho rằng mình không cố ý phạm tội. Đồng thời, bị cáo trình bày gia cảnh khó khăn và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.