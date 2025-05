Làm hài lòng người khác khiến chúng ta không còn là chính mình

Để xây dựng và gìn giữ các mối quan hệ, chúng ta phải học cách làm hài lòng người khác. Điều này khiến cái tôi bị kìm hãm, lâu dần chúng ta sợ việc kết nối với chính mình.

Quá trình xây dựng và gìn giữ các mối quan hệ khiến chúng ta nhận ra nên học cách làm hài lòng người khác. Ảnh minh họa: tVN.

Theo Stephen Wolinsky trong The Tao of Chaos (tạm dịch: Đạo của sự hỗn loạn), tất cả chúng ta đều bắt đầu cuộc sống như một bản thể trọn vẹn, hoàn toàn tự do, không bị trói buộc bởi bất kỳ loại tư tưởng hay bè phái nào.

Ông nói: “Khi lớn lên, chúng ta bị ảnh hưởng bởi môi trường sống, được lập trình các niềm tin, được dạy cách nhìn nhận mọi thứ, nên trở thành một người như thế nào, cách cư xử, cách hành động, cách nhìn nhận, cách cảm nhận và cách suy nghĩ, tất cả điều này hình thành nên 'những cái tôi' và dần dần nhấn chìm bản thể trọn vẹn ban đầu của ta.

Chúng ta học cách làm hài lòng cha mẹ, niềm nở hòa đồng với mọi người xung quanh, đạt được thứ hạng cao và không ngừng cố gắng thay đổi bản thân để làm vừa lòng người khác, để được họ yêu mến. Cuối cùng, chúng ta mất kết nối với con người thật của mình, thậm chí còn sợ nó.

Theo Wolinsky, “Cứ tưởng tượng nếu một cái tôi rơi vào sự trống rỗng (tính không) này, thì sẽ có sự hủy diệt, sự tan biến. Tính không bên trong này là: Bản chất bên trong mà tất cả chúng ta muốn tìm kiếm và chứa đựng những phẩm chất vốn có của ta như tình yêu, sự bình an, sức mạnh, khả năng tự vệ trước những tác động bên ngoài…”

Câu hỏi mà Stephen Wolinsky đã đặt ra tại một buổi hội thảo để giúp mọi người cảm nhận được bản chất bên trong của họ là: “Nếu không dùng tâm trí, ký ức hay bất kỳ liên tưởng nào để định nghĩa, vậy thì tình yêu là gì?” Tôi đã hoàn toàn trống rỗng trước câu hỏi của ông ấy, bởi vì nếu không có tâm trí, ký ức hay bất kỳ liên tưởng nào, thì chỉ còn một ta hoàn toàn trong sáng, trọn vẹn.

Kiên định với hành trình của bản thân có nghĩa là học cách nhận diện cái tôi mà chúng ta đã tạo ra để thích nghi với môi trường bên ngoài và làm hài lòng người khác. Trước tiên, chúng ta cần nhận biết chúng và hiểu rằng chúng chỉ là lớp vỏ che giấu bản chất thật sự của ta.

Chúng là những tiếng nói tiêu cực luôn nói với ta rằng: "Hãy cẩn thận, đừng lại gần, ngươi không thể tin tưởng bất cứ ai, ai cần tình yêu chứ?". Đó là những cách ta dùng để tự bảo vệ mình khi còn là một đứa trẻ. Nhưng bây giờ, chúng ta đã trưởng thành, có thể có nhận thức đúng đắn hơn về sự an toàn.

Khi nới lỏng sự kìm kẹp của những cái tôi này và ngừng tin rằng chúng là con người thật của mình, chúng ta sẽ tự do cộng hưởng với trái tim của người mình yêu thương hơn, bằng cách chạm, cho, nhận, kết nối.

Kiên định với hành trình của bản thân là nắm bắt được giai điệu, nhịp và xung động của bản nhạc đang vang lên trong thế giới nội tâm của chúng ta - bản nhạc của riêng chúng ta.

Khi hai người đem những giai điệu đẹp đẽ, phong phú bên trong họ ra hòa âm với nhau, họ có thể cùng sáng tác các bản nhạc mới, đối âm, hòa giọng, tạo thành một tác phẩm kỳ diệu. Nếu ta bị ngắt kết nối với chất nhạc có sẵn bên trong mình và cố gắng tìm kiếm hạnh phúc qua bản nhạc của người khác, thì sẽ sinh ra sự phụ thuộc và mối quan hệ sẽ không hài hòa.