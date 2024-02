Làm giả giấy tờ buôn lậu, gây thất thoát hơn 16 tỷ đồng tiền thuế

Cơ quan An ninh điều tra hoàn thành kết luận điều tra vụ án làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; buôn lậu; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; mua bán trái phép hóa đơn.

Bị can Đoàn Mạnh Dương (SN 1984, giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại và Dịch vụ Tân Đại Dương) và bị can Đỗ Hải Phong (SN 1984, giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Vân Đồn) bị đề nghị truy tố về hành vi “Buôn lậu” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Bị can Nguyễn Quốc Dũng (SN 1970, giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Minh Khánh) và Nguyễn Thu Hằng (SN 1978, giám đốc Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu và Du lịch Hà Nguyên) cùng bị đề nghị truy tố về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”; 2 bị can nguyên là công chức hải quan bị đề truy tố về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Làm giả giấy tờ để thực hiện hành vi buôn lậu

Hai bị can Đỗ Hải Phong và Đoàn Mạnh Dương.

Quá trình đấu tranh, Văn phòng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định ngày 21/4/2009, Dương thành lập và làm giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại và Dịch vụ Tân Đại Dương (Công ty Tân Đại Dương) với mục đích nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài về kinh doanh, buôn bán lại trong nước.

Khoảng gần 1 năm sau đó (đầu năm 2010), Dương đề nghị Phong về làm việc tại Công ty Tân Đại Dương, phụ trách công tác tài chính, kế toán. Ngày 10/11/2010, Dương và Phong thống nhất thành lập Công ty TNHH Đầu tư Vân Đồn (Công ty Vân Đồn) do Phong làm giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Từ 26/12/2013 đến ngày 26/7/2017, Công ty Tân Đại Dương đã mở 106 tờ khai nhập khẩu thịt trâu đông lạnh của Công ty Allanasons Limited - Ấn Độ tại các chi cục hải quan gồm Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội là 68 tờ khai, 4 Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan TP Hải Phòng là 34 tờ khai; 2 Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan TP.HCM 4 tờ khai, chịu thuế nhập khẩu 14%, với khối lượng hơn 3.000 tấn, trị giá khai báo hải quan hơn 6,1 triệu USD .

Để thực hiện hành vi buôn lậu, khi mở tờ khai hải quan, Dương đã khai sai chủng loại thịt trâu đông lạnh, tên mã hàng từ thịt “nạc, thăn, đùi, bắp” thành loại thịt “vụn, rìa, gân” để giảm trị giá khai báo hải quan và giảm số thuế phải nộp. Dương đã sử dụng Công ty Tân Đại Dương để thanh toán tiền thịt trâu đông lạnh cho Công ty Allanasons Limited theo trị giá khai báo hải quan. Số tiền chênh lệch còn thiếu, Dương và Phong thanh toán cho Công ty Allanasons Limited bằng việc sử dụng pháp nhân là Công ty Vân Đồn.

Bị can Nguyễn Thu Hằng.

Kết quả điều tra xác định từ 26/12/2013 đến 10/11/2016, bị can Dương đã buôn lậu 81 lô hàng thịt trâu đông lạnh từ Ấn Độ về Việt Nam với tổng khối lượng hơn 2.350 tấn; tổng số tiền đã thanh toán thịt trâu cho Công ty Allanasons Limited là hơn 10,4 triệu USD . Đối chiếu với hồ sơ của Công ty Tân Đại Dương đã kê khai hải quan của lô hàng này thì số tiền chênh lệch là hơn 5,4 triệu USD ; gây thất thoát về thuế nhập khẩu cho Nhà nước là hơn 764.000 USD (tương đương với hơn 16 tỷ đồng ).

Để thực hiện được mục đích của mình, từ 27/12/2013 đến 15/9/2015, Dương đã chỉ đạo Phong làm giả các tài liệu trong bộ hồ sơ chuyển tiền quốc tế, trong đó có 34 tờ khai hải quan. Quá trình điều tra xác định, cuối năm 2012, Dương thông qua mạng nội bộ để chuyển hình ảnh con dấu hải quan và mẫu các tờ khai hải quan cho Phong.

Sau đó, mỗi khi cần thực hiện các chuyến hàng buôn lậu thông qua Công ty Vân Đồn để chuyển tiền chênh lệch cho Công ty Allanasons Limited, Dương chỉ đạo Phong lấy mẫu tờ khai hải quan nhập khẩu thực tế đã được thông quan của Công ty Tân Đại Dương. Sau đó, Dương cung cấp cho Phong số tiền phải chuyển cho đối tác nước ngoài. Bị can Phong sẽ căn cứ vào số tiền cần chuyển trên các tờ khai để cân đối lại số liệu và điền các thông tin thể hiện công ty xuất, nhập khẩu, số lượng, đơn giá, ngày giờ kiểm tra, thông quan…, sau đó ký tên, đóng dấu Công ty Vân Đồn lên các tài liệu này. Con dấu hải quan cũng được Phong sử dụng phần mềm để căn, chỉnh lại. Thời gian khi Phong nghỉ việc, Dương đã chỉ đạo bộ phận hành chính và xuất nhập khẩu thực hiện việc trên.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Văn phòng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định Dương còn có vai trò chủ mưu, chỉ đạo Phong làm giả 34 tờ khai hải quan.

Về phần bị can Phong, biết Dương làm sai nhưng trong 81 lô hàng buôn lậu nêu trên, Phong đã giúp sức cho Dương thực hiện 55 lô hàng buôn lậu thịt trâu với tổng khối lượng hơn 1.630 tấn; tổng số tiền trốn thuế hơn 11 tỷ đồng ; trực tiếp làm, hướng dẫn nhân viên làm giả và để con dấu chữ ký, dấu Công ty Vân Đồn cho Đoàn Mạnh Dương sử dụng làm giả 34 tờ khai hải quan.

Mua bán hóa đơn để hợp thức hóa chứng từ

Về hành vi mua bán hoá đơn của bị can Hằng và Dũng, Văn phòng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định để Công ty Tân Đại Dương có chứng từ giải ngân tại các ngân hàng từ ngày 3/11/2016 đến ngày 3/11/2017, Dương đã chỉ đạo nhân viên hoặc trực tiếp liên hệ với Công ty TNHH Truyền thông và Du lịch Hà Nguyên do Hằng làm giám đốc; Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Minh Khánh do Dũng làm giám đốc và Công ty CP thiết bị Y tế nông sản do Chu Văn Biên làm giám đốc để xuất, nhập các hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) mà không có việc mua bán hàng hóa thực tế.

Quá trình điều tra, Văn phòng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định Hằng đã có hành vi mua, bán 34 hóa đơn GTGT, thu lời bất chính hơn 200 triệu đồng; Dũng mua bán 26 hóa đơn GTGT, thu lợi bất chính hơn 127 triệu đồng.

Bị can Nguyễn Quốc Dũng.

Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, Văn phòng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an còn làm rõ hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của 2 bị can nguyên là công chức hải quan. Từ ngày 27/12/2015 đến ngày 1/02/2016, hai bị can là công chức kiểm hóa thuộc Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội được phân công nhiệm vụ cùng tiến hành trực tiếp kiểm tra thực tế hàng hóa 5 lô hàng có mã phân luồng 3D - Luồng đỏ do Công ty Tân Đại Dương mở tờ khai tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội.

Theo quy định của pháp luật, khi kiểm tra thực tế hàng hóa, các công chức kiểm hóa phải tiến hành kiểm tra tên hàng, mã số, số lượng, trọng lượng, khối lượng, chủng loại, chất lượng, xuất xứ, trị giá hải quan của hàng hóa; kiểm tra đối chiếu sự phù hợp giữa thực tế hàng hóa với hồ sơ hải quan. Vậy nhưng, trong quá trình kiểm tra hàng hóa thực tế của Công ty Tân Đại Dương, 2 bị can nguyên là công chức hải quan đã không tiến hành kiểm tra theo quy định, gây thất thu thuế của Nhà nước hơn 1 tỷ đồng .