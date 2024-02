Giám đốc doanh nghiệp mua khống hóa đơn VAT trị giá gần 13 tỷ đồng

Nhằm chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước, giám đốc Công ty Đức Đạt đã mua khống hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào để cân đối kê khai thuế nhằm làm giảm số tiền thuế GTGT.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bỉm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tô Đức Dũng (SN 1982 trú ở phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, giám đốc Công ty Cổ phần TM&DV Đức Đạt) về hành vi “mua bán trái phép hóa đơn” và “trốn thuế”; khởi tố bị can đối với Đặng Văn Súy (SN 1973 trú ở xã Xuân Thượng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) về hành vi “mua bán trái phép hóa đơn”.

Tô Đức Dũng và Đặng Văn Súy.

Qua công tác điều tra, nắm tình hình trong lĩnh vực khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh các loại khoáng sản trên địa bàn, Công an thị xã Bỉm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) đã phát hiện Công ty Cổ phần TM&DV Đức Đạt đóng trên địa bàn phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn do Tô Đức Dũng làm giám đốc, đứng tên mua đất giàu sắt trôi nổi trên thị trường nhưng lại sử dụng hóa đơn của các doanh nghiệp có địa chỉ tại tỉnh Hải Dương và tỉnh Nam Định để kê khai khấu trừ thuế GTGT, có biểu hiện của việc trốn thuế nên đã tiến hành điều tra, xác minh làm rõ.

Theo quy định về thuế, sau khi xuất bán hàng hóa thuộc diện chịu thuế GTGT, thì Công ty Cổ phần TM&DV Đức Đạt phải kê khai và nộp tiền thuế GTGT tương ứng với 10% giá trị hàng trước thuế ghi trên hóa đơn đã xuất cho một số doanh nghiệp khác.

Tuy nhiên, để giảm trừ một phần số tiền thuế phải nộp nhằm chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước, Tô Đức Dũng đã liên hệ với Đặng Văn Súy ở xã Xuân Thượng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định và một số đối tượng khác mua khống hóa đơn GTGT đầu vào để cân đối kê khai thuế nhằm làm giảm số tiền thuế GTGT mà Công ty Cổ phần TM&DV Đức Đạt phải nộp gây thiệt hại cho thu nộp ngân sách Nhà nước.

Để thực hiện hành vi trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, từ năm 2019 đến năm 2022, Tô Đức Dũng đã mua trái phép 35 hóa đơn thuế GTGT của 6 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương và Nam Định, gồm các mặt hàng: đất giàu sắt, than, cước vận chuyển… với tổng số tiền hàng trên hóa đơn bao gồm thuế GTGT là hơn 12,5 tỷ đồng , nhưng không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo.

Khám xét khẩn cấp nơi đăng ký thường trú và nơi ở của Tô Đức Dũng tại phường Lam Sơn và phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, cơ quan công an đã thu giữ con dấu của Công ty Cổ phần TM&DV Đức Đạt và nhiều tài liệu có liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.