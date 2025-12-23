Làm gì để bảo vệ trẻ dưới 1 tuổi khỏi nhập viện do virus RSV?

Thời tiết lạnh, ẩm giao mùa kéo dài tạo điều kiện thuận lợi cho virus hợp bào hô hấp RSV phát triển.

Đây là nguy cơ gây viêm tiểu phế quản, viêm phổi hoặc thậm chí nhập viện ở trẻ dưới 1 tuổi.

RSV dễ lây lan, thường gặp ở trẻ dưới 1 tuổi

Virus hợp bào hô hấp RSV lây lan mạnh qua đường hô hấp, đặc biệt có thể lây trực tiếp khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc lây gián tiếp khi chạm vào các bề mặt bị nhiễm như sàn nhà, đồ chơi, tay nắm cửa hay thành giường - những nơi virus có thể tồn tại nhiều giờ.

Người lớn hay có cử chỉ ôm hôn trẻ cũng có thể làm lây virus RSV cho trẻ.

Thống kê từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy khoảng 70% trẻ dưới 1 tuổi bị nhiễm RSV trong năm đầu đời. Còn trong tháng RSV hoạt động mạnh, khoảng 50-80% trường hợp viêm tiểu phế quản và 30-40% trường hợp viêm phổi ở trẻ nhũ nhi dưới 1 tuổi trên toàn thế giới hàng năm là do RSV.

Đáng lo ngại hơn, rất khó dự đoán để dự đoán trẻ nào sẽ có nguy cơ trở nặng và biến chứng nghiêm trọng khi nhiễm RSV. Mọi trẻ nhiễm RSV đều có nguy cơ nhập viện và nhập cấp cứu dù sinh đủ tháng hay khỏe mạnh trước đó. Nghiên cứu ở nhiều quốc gia như Mỹ, Canada, Nhật và Việt Nam cũng cho thấy trẻ nhập viện do nhiễm RSV không chỉ thuộc nhóm nguy cơ cao. Có từ 70% đến 90% trẻ nhập viện do RSV được sinh đủ tháng, tiền sử khỏe mạnh.

Ở giai đoạn đầu, bệnh gây các triệu chứng sốt, ho khan, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi. Tuy nhiên, bệnh có thể trở nặng chỉ sau vài ngày với biểu hiện trẻ thở khò khè, thở nhanh hoặc bất thường, thậm chí có các cơn ngưng thở, suy hô hấp và dẫn đến tử vong.

Bệnh do RSV có thể diễn tiến từ nhẹ đến nặng chỉ trong vài ngày, có thể gây viêm tiểu phế quản, viêm phổi và thậm chí là nguy cơ tử vong nếu không điều trị kịp thời.

RSV xuất hiện quanh năm

Bệnh do RSV xuất hiện quanh năm, có xu hướng tăng cao hơn vào mùa mưa, lạnh hoặc giao mùa. Lý do là virus RSV thích nghi và khó bị tiêu diệt hơn trong điều kiện nhiệt độ lạnh, ẩm, ít ánh nắng. Tuy nhiên, với quốc gia nhiệt đới như Việt Nam, mùa RSV thường không rõ rệt và có thể trải dài trong năm với các tháng cao điểm tùy từng vùng miền.

Gần đây, nhiều bệnh viện ghi nhận bệnh nhi nhập viện gia tăng do nhiễm RSV. Như Bệnh viện Nhi Hà Nội, khoảng 60-70% bệnh nhi nằm nội trú điều trị bệnh về hô hấp do RSV gây ra. Phần lớn trẻ dưới 2 tuổi, trong đó, trẻ dưới 6 tháng tuổi có nguy cơ diễn tiến thành viêm phổi nặng. Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cũng tiếp nhận phần lớn trẻ viêm phổi và viêm tiểu phế quản nặng là do RSV.

Ngoài ra, với việc di chuyển ngày càng thuận tiện giữa các vùng miền, virus ngày càng dễ lây lan hơn. Do đó, cha mẹ cần chủ động phòng ngừa RSV để bảo vệ sức khỏe của trẻ.

Trẻ nhiễm RSV nặng tăng nguy cơ nhập viện, hỗ trợ thở máy, ảnh hưởng sức khỏe lâu dài.

Phòng bệnh cho trẻ thế nào?

Hiện bệnh do RSV chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, chủ yếu là điều trị triệu chứng. Do đó, cha mẹ cần theo dõi sát dấu hiệu hô hấp và đưa trẻ đi khám ngay khi thấy có biểu hiện bất thường.

Việc chủ động bảo vệ từ sớm, khi mới sinh ra đóng vai trò quan trọng, giúp trẻ ngăn ngừa bệnh và biến chứng. RSV có thể ảnh hưởng đến bất kỳ em bé nào, kể cả con yêu của bạn. Biện pháp tiêm phòng có thể bảo vệ bé khỏi RSV. Phụ huynh tham khảo ý kiến bác sĩ để bảo vệ con tốt hơn, giúp con có khởi đầu khỏe mạnh.

Các biện pháp tiêm phòng có sẵn có thể bảo vệ bé khỏi RSV.

Ngoài ra, phụ huynh cũng cần giữ vệ sinh tay sạch sẽ trước khi bế, cho trẻ ăn; thường xuyên vệ sinh bình sữa, đồ chơi và vật dụng tiếp xúc gần; không để trẻ tiếp xúc với người đang mắc bệnh hoặc tụ tập nơi đông người.