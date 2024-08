Lâm Đồng tiếp nhận 2 đơn tố cáo của diễn viên Nam Thư

Thông tin từ cơ quan chức năng, diễn viên Nam Thư đã gửi đơn tố cáo những người có hành vi vu khống, xâm phạm danh dự và sử dụng hình ảnh của mình đăng trên mạng xã hội.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, TP Đà Lạt vừa tiếp nhận đơn tố cáo của nữ diễn viên Nam Thư và đang phân loại, xác minh để giao cho cơ quan chuyên môn xử lý theo quy định pháp luật.

Tượng tự, UBND huyện Đức Trọng cũng đã chuyển đơn của nữ diễn viên đến Công an huyện này để xử lý, điều tra theo quy định. “Trong thư, nữ diễn viên này cho rằng một quán cơm đã sử dụng hình ảnh của diễn viên này đăng trên mạng xã hội”, nguồn tin này cho biết thêm.

Được biết, nữ diễn viên này đã lập vi bằng, gửi đơn đến cơ quan chức năng để tố cáo việc cô bị lợi dụng uy tín của người nổi tiếng để tống tiền, chiếm đoạt tài sản; hành vi vu khống, xâm phạm danh dự; hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận mạng xã hội để xâm phạm lợi ích, quyền lợi cá nhân của người khác.

Trước đó, hình ảnh của Nam Thư xuất hiện dày trên mạng xã hội, sau khi một tài khoản tung tin nhắn tố nữ diễn viên giật chồng. Người dùng Zyy Doo khẳng định "đủ bằng chứng xác định tài khoản có tên Eres Al Amor De Mi Vilà của Nam Thư".

Sau đó, diễn viên Nam Thư đã tổ chức buổi họp báo và khẳng định cô không giật chồng, đưa kết quả âm tính với chất kích thích, đáp trả lời tố của tài khoản "Zyy Doo".

