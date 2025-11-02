Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Làm cầu tạm, khắc phục tình trạng chia cắt hộ dân do sập cầu Cây Sung

  • Chủ nhật, 2/11/2025 18:33 (GMT+7)
  • 52 phút trước

Chiều 2/11, các ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã tập kết vật liệu để làm cầu tạm, khắc phục tình trạng cô lập 316 hộ dân đang bị chia cắt do cầu Cây Sung, ở thôn Phước An, xã Bình Minh (trước đây thuộc huyện Bình Sơn) bị sập.

Ngay sau khi nhận được thông tin từ xã Bình Minh, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan khẩn trương tiếp cận hiện trường, triển khai biện pháp khắc phục sự cố. Trước mắt, lực lượng chức năng bố trí chốt chặn, không cho người và phương tiện qua lại khu vực cầu sập để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân. Chiều nay, các phương tiện đã tập kết nhiều thanh sắt lớn và các vật dụng để làm cầu tạm.

Cầu Cây Sung tại Km9+600 trên tuyến đường ĐH05, đoạn qua thôn Phước An, xã Bình Minh bị đổ sập.

Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đến hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục. Ông Đỗ Tâm Hiển cho biết, tỉnh chỉ đạo các đơn vị triển khai giải pháp vận chuyển lương thực, thuốc men và nhu yếu phẩm cho 1.820 nhân khẩu đang bị chia cắt. Đây là tuyến độc đạo, vì vậy tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Xây dựng khẩn trương lắp dựng cầu tạm, đảm bảo việc đi lại của người dân.

“Chúng tôi đang triển khai, dự kiến chiều tối nay sẽ thông tạm để người dân có thể lưu thông bằng xe máy. Trong ngày mai, các đơn vị sẽ cố gắng hoàn thiện cầu tạm, phục vụ phương tiện ô tô để vận chuyển nhu yếu phẩm, hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn cho 1.820 nhân khẩu đang bị chia cắt”, ông Hiển cho hay.

Tập kết vật liệu để làm cầu tạm.

Như VOV đã đưa tin, khoảng 5h15 sáng nay (2/11), cầu Cây Sung tại Km9+600 trên đường huyện 05, đoạn qua thôn Phước An, xã Bình Minh bất ngờ đổ sập. Tại hiện trường, một nhịp cầu bị gãy, một bên mố cầu bị xói lở. Cầu Cây Sung dài 12 m, rộng 5 m, cao 4 m. Sự cố khiến 316 hộ dân với hơn 1.820 nhân khẩu ở các xóm Châu Bình, Châu Lộc, Châu Long (thôn Phước An, xã Bình Minh) bị cô lập hoàn toàn.

Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra, chỉ đạo khắc phục sập đổ cầu Cây Sung, xã Bình Minh.
Rất đông người dân trông chờ cầu tạm sớm hoàn thành.

