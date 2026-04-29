Lãi suất hạ nhiệt, dòng tiền rời ‘sóng ngắn’ tìm giá trị dài hạn

Mặt bằng lãi suất hạ nhiệt đang tạo lực đẩy cho dòng tiền tìm đến tài sản có nền tảng giá trị bền vững thay vì chạy theo các cơ hội “lướt sóng”.

Làn sóng giảm lãi suất huy động đang lan rộng trên toàn hệ thống ngân hàng, tạo ra bước ngoặt đáng chú ý trong hành vi đầu tư, đặc biệt ở thị trường bất động sản. Khi chi phí vốn dần “hạ nhiệt”, dòng tiền không còn chạy theo các nhịp “lướt sóng” ngắn hạn mà bắt đầu dịch chuyển sang những tài sản có giá trị bền vững và khả năng khai thác lâu dài.

Khảo sát thị trường cho thấy đã có 30 ngân hàng thương mại trong nước điều chỉnh giảm lãi suất huy động, gồm: VPBank, Techcombank, SeABank, BVBank, Sacombank, ABBank, KienlongBank, BaoViet Bank, LPBank, Nam A Bank, NCB, SHB, TPBank, Viet A Bank, Cake, Agribank, VietinBank, MB, Vietcombank, Eximbank, Bac A Bank, MSB, OCB, PGBank, Pvcombank, VietBank, BIDV, MBV, Saigonbank và Vikki Bank.

Đáng chú ý, một số ngân hàng như SeABank và Agribank đã có lần điều chỉnh thứ hai trong cùng một chu kỳ, cho thấy xu hướng nới lỏng tiền tệ đang diễn ra rõ nét. Việc mặt bằng lãi suất giảm không chỉ khiến kênh tiết kiệm kém hấp dẫn mà còn thúc đẩy dòng tiền tìm kiếm cơ hội mới có khả năng sinh lời ổn định hơn.

Lãi suất hạ nhiệt, dòng tiền chuyển hướng

Là lĩnh vực nhạy cảm với chính sách tiền tệ, bất động sản nhanh chóng trở thành điểm đến của dòng tiền. Tuy nhiên, khác với các chu kỳ trước, sự trở lại lần này thận trọng và chọn lọc cao hơn.

Dữ liệu nghiên cứu thị trường cho thấy hành vi người mua đang thay đổi rõ rệt, với xu hướng “xem nhiều, hỏi kỹ, so sánh sâu” dần trở thành chuẩn mực. Thay vì chạy theo các cơ hội đầu cơ ngắn hạn, nhà đầu tư ưu tiên các sản phẩm có pháp lý hoàn chỉnh, vị trí tốt và khả năng khai thác thực tế. Đồng thời, việc sử dụng vốn tự có hoặc các gói tài chính an toàn hơn cũng ngày càng phổ biến.

Theo ông Đồng Quang Cảnh - Quản lý Kinh doanh cấp cao tại Batdongsan.com.vn, tâm lý thị trường đang phản ánh rõ sự chuyển dịch. Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn, 60% người tham gia cho biết đang thận trọng trước các biến động vĩ mô, nhưng vẫn có 40% sẵn sàng xuống tiền nếu tìm được sản phẩm phù hợp.

Sự khác biệt nằm ở tiêu chí lựa chọn: Những người có dự định mua ưu tiên các sản phẩm có thể ở ngay hoặc khai thác dòng tiền, chiếm 64%; trong khi 25% quan tâm đến tài sản có mức giá hợp lý hơn.

“Với nền tảng vĩ mô vững chắc, hạ tầng đồng bộ và pháp lý minh bạch, dòng tiền đang có xu hướng tìm về những giá trị thực, bền vững”, ông Đồng Quang Cảnh đánh giá.

Cùng nhận định, bà Dương Thùy Dung - Giám đốc điều hành BP Nghiên cứu và tư vấn, CBRE Việt Nam - cho biết dù thị trường tạm thời vẫn giữ được các chỉ số khả quan, tuy nhiên đâu đó vẫn có nhiều quan ngại về các biến động kinh tế vĩ mô, tình hình lạm phát và lãi vay tăng, cũng như những bất ổn trên kinh tế khu vực. Khác với giai đoạn “hưng phấn” trước đây, người mua hiện nay nói không với đòn bẩy tài chính quá đà, giữ mức vay an toàn dưới 40% để phòng ngừa biến động vĩ mô. Đây là lúc thị trường sàng lọc: Người mua kỹ tính hơn, chủ đầu tư dè dặt hơn, và chỉ những sản phẩm chất lượng mới đủ sức thuyết phục khách hàng xuống tiền.

Ở góc độ vĩ mô, bà Đỗ Thị Thu Hằng - Giám đốc Cấp cao, Bộ phận Tư vấn - Nghiên cứu Savills Hà Nội - nhận định: “Thị trường đang bước vào một giai đoạn thanh lọc mạnh mẽ và sâu rộng. Việc tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng và các quỹ sẽ được xem xét kỹ lưỡng hơn, ưu tiên cho những dự án có tính khả thi cao và đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường.

“Chỉ những doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững chắc, dòng tiền ổn định và khả năng huy động vốn đa dạng mới đủ nguồn lực tiếp tục triển khai dự án và đưa ra các giải pháp hỗ trợ lãi suất phù hợp cho khách hàng. Quá trình này sẽ đào thải những đơn vị yếu kém và giữ lại những đơn vị có năng lực quản trị rủi ro tốt, biết cách cân đối lợi nhuận để đồng hành cùng người mua trong dài hạn,” bà Đỗ Thu Hằng cho biết thêm.

Masterise đồng hành tạo đòn bẩy kép cho nhà đầu tư

Trong bối cảnh dòng tiền thắt chặt, sự phân hóa giữa các nhóm doanh nghiệp trên thị trường ngày càng trở nên rõ rệt hơn. Tâm lý “chọn mặt gửi vàng” khiến người mua dồn sự chú ý vào nhóm chủ đầu tư có tiềm lực tài chính và uy tín vững chắc.

Nắm bắt xu hướng này, Masterise Homes nhanh chóng triển khai các chính sách tài chính nhằm tối ưu lợi ích cho người mua. Một trong số đó là chương trình “Đồng hành bền vững - kiến tạo giá trị” - đặc quyền lãi suất áp dụng cho toàn bộ danh mục dự án trên toàn quốc. Không chỉ giúp khách hàng củng cố nền tảng tài chính và chủ động hơn trong kế hoạch an cư dài hạn, chương trình đồng thời phản ánh sự thấu hiểu sâu sắc và cam kết đồng hành dài hạn của Masterise Homes, như sự tri ân dành cho khách hàng đã tin chọn.

Chương trình "Đồng hành bền vững - kiến tạo giá trị" mang đến lãi suất ưu đãi, áp dụng cho toàn bộ danh mục dự án của Masterise Homes trên toàn quốc.

Theo đó, khách hàng mua các sản phẩm do Masterise Homes phát triển sẽ được áp dụng mức lãi suất trần 7,5%/năm và ân hạn nợ gốc trong 24 tháng tiếp theo, tính từ thời điểm kết thúc ưu đãi lãi suất theo chính sách bán hàng hiện hành. Chính sách được áp dụng cho toàn bộ danh mục dự án đang phát triển của Masterise Homes trên cả nước. Đặc biệt, chương trình mang đến thêm lựa chọn cho cả khách hàng hiện hữu và khách hàng tương lai, hỗ trợ cân đối dòng tiền và nâng cao khả năng linh hoạt tài chính trong quá trình sở hữu bất động sản.

Bước đi này thể hiện định hướng dài hạn và năng lực triển khai nhất quán của Masterise Homes trong việc đồng hành cùng khách hàng, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản. Việc triển khai các giải pháp tài chính nhằm nâng cao khả năng tiếp cận, trong khi các dự án vẫn duy trì tính toàn vẹn của giá trị, đảm bảo mỗi bất động sản phản ánh đúng chuẩn mực và định vị đã được xác lập.

Đây cũng được xem là “đòn bẩy kép” giúp nhà đầu tư vừa tối ưu chi phí vốn, vừa gia tăng khả năng tích lũy tài sản trong dài hạn, yếu tố then chốt trong bối cảnh thị trường đang chuyển dịch sang giá trị thực.

Sự dịch chuyển từ “sóng ngắn” sang chiến lược tích lũy dài hạn không chỉ phản ánh hành vi đầu tư, mà còn cho thấy thị trường bất động sản đang bước vào chu kỳ phát triển bền vững hơn. Khi các quyết định đầu tư được đặt trên nền tảng giá trị thực, minh bạch và khả năng khai thác lâu dài, thị trường kỳ vọng hình thành một mặt bằng tăng trưởng ổn định, ít biến động và giàu tiềm năng hơn trong trung và dài hạn.