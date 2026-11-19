Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Lai Châu và Điện Biên tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực này.

Ảnh minh họa: TTXVN

Theo đó, từ 9 giờ 20 phút đến 14 giờ 20 phút ngày 19/11, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 5-10mm, có nơi trên 20mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các xã, phường: Lê Lợi, Mường Mô, Nậm Hàng, Nậm Tăm, Pu Sam Cáp, Tủa Sín Chải (tỉnh Lai Châu).

Tại tỉnh Điện Biên gồm các xã, phường: Chà Tở, Mường Chà, Mường Tùng, Nậm Nèn, Mường Lay, Pa Ham, Sín Chải, Sính Phình, Tủa Chùa, Tủa Thàng.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội. Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 2 giờ đến 8 giờ ngày 19/11, khu vực các tỉnh Lai Châu và Điện Biên đã có mưa vừa, mưa to như: Nậm Tăm 63,4mm (Lai Châu); Mường Tùng 79,4mm, Sông Đà 49,6mm (Điện Biên)... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Thắng Trung/TTXVN

#Lai Châu#Điện Biên#lũ quét#sạt lở đất