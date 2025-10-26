Lagoon định hình chuẩn mực sống tinh hoa tại Eaton Park

Lagoon - “chuẩn mực tinh hoa” của Eaton Park, mang đến trải nghiệm tinh tế chuẩn gu sống thượng lưu.

Tại đây, sự sang trọng không chỉ đến từ không gian, mà từ tiêu chuẩn bàn giao cao cấp, tiện nghi không giới hạn và đặc quyền quản gia tương đương khách sạn 5 sao.

Tổ ấm hội tụ tinh hoa

Được định vị là phiên bản cao cấp nhất trong bộ sưu tập của Eaton Park, căn hộ Lagoon hướng đến cộng đồng tinh hoa, kiến tạo “tổ ấm mơ ước” dành cho gia chủ.

Lagoon (tháp thứ 3 từ trái) là dòng sản phẩm hạng sang với tiêu chuẩn bàn giao cao cấp nhất của Eaton Park. Ảnh phối cảnh.

Tọa lạc vị trí đắc địa của TP Thủ Đức, mặt tiền Mai Chí Thọ, liền kề trục giao thông huyết mạch và khu liên hợp Thể dục Thể thao quốc gia Rạch Chiếc, Lagoon là tài sản giá trị vừa để ở, vừa đầu tư sinh lời bền vững. Đồng thời, với vị trí trung tâm tại Eaton Park, mỗi căn hộ Lagoon sở hữu tầm nhìn panorama đắt giá, bao quát dòng kênh xanh mát, công viên nội khu và trung tâm thành phố năng động.

Cuộc sống mỗi ngày tại Lagoon là hành trình tận hưởng phong vị “thượng khách”. Ảnh phối cảnh.

Bên cạnh đó, nhờ sự kết hợp giữa thiên nhiên xanh mát và hệ thống hiện đại, cư dân Lagoon có thể tận hưởng cuộc sống cân bằng và tiện nghi với hơn 100 tiện ích nội khu chuẩn quốc tế. Ngoài hồ bơi vô cực, bể jacuzzi, khu onsen, cư dân còn được trải nghiệm cigar lounge, bar, khu thể thao và yoga ven sông...

Thiết kế nhân đôi không gian sống và chuẩn mực từng chi tiết

Đối với dòng sản phẩm cao cấp này, chủ đầu tư nghiên cứu và sáng tạo 4 phương án thiết kế cùng giải pháp “nhân đôi không gian sống”, dành cho chủ nhân của các cặp căn hộ liền kề.

“The Signature” phá vỡ tường ngăn, khéo léo kết nối hai căn thành một không gian lớn. “The Balance Suite” là sự sắp đặt tinh tế giữa 2 công năng riêng biệt: Công việc và nghỉ ngơi. “The Grand Fusion” tạo ra không gian liền mạch, sang trọng và khoáng đạt bằng việc xóa nhòa ranh giới phòng bếp và phòng khách. Cuối cùng “The Generations” với thiết kế 3 phòng ngủ, bố trí hợp lý giữa không gian chung và riêng, là biểu tượng cho sự gắn kết đa thế hệ.

Phương án “The Signature” cho cặp căn 1+1 phòng ngủ: Thiết kế hành lang mở rộng dẫn lối vào phòng ngủ master.

Bên trong mỗi căn hộ Lagoon, vẻ đẹp được kết tinh trong từng chi tiết vật liệu nội thất. Sàn gỗ cao cấp, trần cao thoáng 3,5 m, hệ kính Low-E kịch trần mở rộng tầm nhìn, chống nhiệt, chống ồn và phản quang nghệ thuật cùng nội thất và thiết bị gia dụng đến từ thương hiệu danh tiếng toàn cầu như Geberit, Duravit, Hansgrohe, Kohler, Yale… Hệ thống điều hòa âm trần chuẩn 5 sao, cùng trang bị thiết yếu như tủ lạnh, lò nướng, máy rửa chén và máy giặt sấy được tích hợp sẵn, mang đến trải nghiệm sống tiện nghi.

Căn hộ Lagoon vừa tiện nghi, tinh tế và giàu tính nghệ thuật, như triển lãm riêng tư với bức tranh thiên nhiên đắt giá bên ngoài khung cửa.

Theo nhận định từ giới chuyên môn, Lagoon là một trong số ít dự án nhà ở tại TP.HCM sở hữu dịch vụ quản gia. Tại đây, cư dân được chăm sóc tận tình đến từng nhu cầu thường nhật, từ hỗ trợ đỗ xe tại hầm, vận chuyển hành lý lên căn hộ, đến trợ lý khách hàng 16/24 giờ và các lớp thể thao - nghệ thuật định kỳ. Tất cả đặc quyền đều được bao gồm trong phí quản lý hàng tháng.

Bất động sản đắt giá đón dòng tiền thịnh vượng

Bên cạnh phong cách sống cao cấp, Lagoon còn được đánh giá là sản phẩm sinh lời sáng giá hàng đầu khu đông TP.HCM hiện nay nhờ chính sách bán hàng hấp dẫn. Theo đó, 4 phương án thanh toán được thiết kế linh hoạt, đáp ứng đa dạng nhu cầu tài chính của từng nhóm khách hàng, từ người mua ở thực đến nhà đầu tư tìm kiếm biên lợi nhuận cao.

Ở phương án tiêu chuẩn, khách hàng chỉ cần thanh toán 10% khi ký hợp đồng, các đợt tiếp theo chia nhỏ giãn cách 2-3 tháng với mức chiết khấu đến 5%. Phương án giãn rộng, thanh toán 5% ban đầu và mỗi đợt cách nhau 6 tháng, mang lại sự an toàn và chủ động trong quản lý dòng tiền, đồng thời nhận chiết khấu 2%.

Với khách hàng có phương án thanh toán nhanh, hoàn tất 70% giá trị hợp đồng trong 3 tháng đầu, được hưởng tổng chiết khấu lên đến 9%, gồm 5% trực tiếp và 4% cấn trừ vào đợt cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu (sổ hồng) khi thanh toán đợt 2 đúng hạn. Còn với người mua nhà cần sử dụng đòn bẩy tài chính, phương án vay ngân hàng là giải pháp tối ưu khi chỉ cần 10% vốn tự có thời gian đầu, ngân hàng hỗ trợ đến 75% giá trị sản phẩm và ân hạn nợ gốc lên đến 24 tháng tuỳ theo chính sách hiện hành tại thời điểm áp dụng. Ngoài ra, chủ đầu tư còn áp dụng thêm ưu đãi hỗ trợ lãi suất tối đa lên đến 7%/năm trong tối đa 24 tháng từ ngày giải ngân đầu tiên cho khoản vay từ 60% trở lên.

Tất cả phương án là tiến độ thanh toán giãn tới 32 tháng và chỉ cần thanh toán 5% cuối cùng khi nhận sổ hồng. Ảnh phối cảnh.

Nhờ chính sách hỗ trợ này, Lagoon là tâm điểm đầu tư sáng giá dịp cao điểm cuối năm. Dự báo sự kiện mở bán sắp tới sẽ tạo sức nóng trên thị trường bất động sản TP.HCM, nối dài chuỗi thành công của Gamuda Land năm 2025 sau Springville và Elysian.