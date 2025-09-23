Hàng chục nghìn người tham dự lễ hội khinh khí cầu Eaton Park Skyward

Lễ hội khinh khí cầu Eaton Park Skyward diễn ra tại công viên bờ sông Sài Gòn trở thành tâm điểm giải trí - nghệ thuật của người dân thành phố khi đón hàng chục nghìn lượt khách.

Sự kiện cộng đồng mở cửa tự do này đã mang đến một sân chơi ngoài trời đầy hứng khởi cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ với nghệ thuật, âm nhạc và những trò chơi tương tác thú vị.

Eaton Park Skyward mang đến một sân chơi ngoài trời rực rỡ sắc màu và đầy hứng khởi cho người dân TP.HCM vào cuối tuần qua.

Điểm nhấn ấn tượng nhất là triển lãm khinh khí cầu với 13 khinh khí cầu đa sắc: 7 khinh khí cầu đặt dưới đất (8,5 m x 13 m), 4 khinh khí cầu treo trang trí (7 m x 10 m), 2 khinh khí cầu lớn bay lơ lửng giữa trời (23 m x 37 m) - hiện là các khinh khí cầu lớn nhất Việt Nam. Không gian tràn ngập sắc màu này đã trở thành bối cảnh lý tưởng cho hàng chục nghìn bức ảnh check-in, qua đó giúp sự kiện được lan tỏa rộng khắp trên mạng xã hội.

Người dân chiêm ngưỡng khoảnh khắc ngoạn mục hiếm thấy giữa bầu trời thành phố, được tạo ra từ 2 khinh khí cầu lớn nhất Việt Nam.

Trong suốt 3 ngày diễn ra sự kiện, khán giả còn được thưởng thức đêm nhạc acoustic ven sông với sự góp mặt của các nghệ sĩ trẻ nổi bật đang được yêu mến hiện nay. Đinh Band mang đến những ca khúc trẻ trung sôi động; còn Ái Phương và Phạm Anh Duy đem lại không khí lãng mạn, sâu lắng với các bản “hit” quen thuộc đang được khán giả mê say. Sự cộng hưởng của âm nhạc, ánh sáng và cảnh quan ven sông đã tạo nên những khoảnh khắc giàu cảm xúc cho người tham dự.

Các đêm nhạc diễn ra xuyên suốt 3 ngày lễ hội với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng mang tới những phút giây sum họp đầy cảm xúc cho các gia đình.

Bên cạnh đó, chuỗi hoạt động dành cho công chúng cũng thu hút đông đảo người tham gia. Khu vực chụp hình AR mang lại trải nghiệm bay trong không gian khinh khí cầu với những bức ảnh ấn tượng. Góc phi công nhí trở thành “thiên đường” cho trẻ em với các trò chơi vận động, vẽ tranh sáng tạo, bóng bay nghệ thuật và màn giao lưu cùng ảo thuật gia. Trạm Beauty với những ly mocktail collagen mát lạnh và không gian thư giãn giúp du khách tận hưởng những giây phút làm mới mình nhẹ nhàng giữa không khí lễ hội.

Đông đảo người dân tận hưởng những trải nghiệm thú vị tại ngày hội Eaton Park Skyward.

Eaton Park Skyward là một trong chuỗi sự kiện cộng đồng do Gamuda Land tổ chức nhằm quảng bá cho Eaton Park - dự án chủ chốt của nhà phát triển bất động sản hàng đầu Malaysia này tại khu đông TP.HCM.

Tọa lạc trên mặt tiền đại lộ Mai Chí Thọ, cách trung tâm thành phố (quận 1 cũ) chỉ 15 phút di chuyển, Eaton Park có quy mô 3,7 ha, gồm 6 tòa tháp cao từ 29 đến 39 tầng, cung cấp ra thị trường 2.052 sản phẩm hạng sang gồm: 1.968 căn hộ cao cấp, 12 căn penthouse, 52 cửa hàng dịch vụ khối đế, 20 căn shophouse.

Trong quần thể đó, đáng chú ý nhất là Lagoon - tòa tháp cuối cùng của dự án vừa ra mắt vào cuối tháng 8, được xem là “mảnh ghép tinh túy nhất” của Eaton Park. Phân khu này nắm giữ lợi thế 2 mặt tiền, qua đó sở hữu tầm nhìn toàn cảnh hướng dòng kênh xanh mát và trung tâm thành phố, đồng thời được đầu tư nâng cấp về chất lượng bàn giao.

Các căn hộ tại đây được trang bị nội thất và thiết bị cao cấp từ những thương hiệu quốc tế uy tín như Bosch, Grohe, Duravit, Geberit, Kohler, Hansgrohe… hoặc tương đương, cùng dịch vụ quản gia chuẩn 5 sao đã bao gồm trong phí quản lý. Đây là dòng sản phẩm sang trọng bậc nhất của Eaton Park, hướng tới nhóm khách hàng thượng lưu.

Các căn hộ thuộc Lagoon (tháp thứ 3 từ trái qua) là dòng sản phẩm hạng sang hiếm có cuối cùng với tiêu chuẩn bàn giao cao cấp nhất của Eaton Park. Ảnh phối cảnh.

Với pháp lý minh bạch và chính sách thanh toán hấp dẫn, Lagoon nhanh chóng tạo sức nóng, trở thành dự án đáng chú ý của thị trường phía nam nói chung và TP.HCM nói riêng.