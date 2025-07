La Liga bùng nổ

Các CLB Tây Ban Nha chi vượt 400 triệu euro dù thị trường vẫn còn hơn một tháng mới khép lại. Con số này báo hiệu kỷ lục 645 triệu euro của mùa 2024/25 sẽ sớm bị phá vỡ.

Theo dự báo trong báo cáo kinh tế - tài chính mới nhất của La Liga, tổng chi tiêu mùa hè năm nay có thể chạm mốc 650-750 triệu euro, tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ kể từ sau đại dịch.

Sự đầu tư dồn dập này nhằm phục vụ một mùa giải đặc biệt khi có tới 8 CLB LaLiga góp mặt ở các sân chơi châu Âu. Thống kê từ năm 2001 cho thấy, các đội bóng Tây Ban Nha đã giành tổng cộng 37 danh hiệu châu lục - vượt xa Premier League với chỉ 16 lần đăng quang.

Điều đáng chú ý, cuộc đua chuyển nhượng này vẫn nằm trong khuôn khổ tài chính bền vững mà La Liga đã kiên trì áp dụng. Hệ thống quản lý chi tiêu, tuân thủ chặt chẽ Luật Công bằng Tài chính của UEFA, giúp các CLB tránh rơi vào vòng xoáy nợ nần.

Chính sách này đang trở thành hình mẫu để nhiều giải đấu khác học hỏi, kể cả Premier League hay Ligue 1 - nơi Lyon mới bị giáng xuống hạng hành chính vì không đáp ứng yêu cầu tài chính.

Một trong những thành công lớn của La Liga nằm ở cơ chế bán bản quyền truyền hình tập trung, đã kỷ niệm 10 năm triển khai. Nhờ đó, tổng doanh thu phân phối cho các CLB tăng từ 844 triệu euro lên hơn 1,8 tỷ euro, thu hẹp đáng kể khoảng cách giữa các đội bóng.

Không chỉ mạnh tay chiêu mộ cầu thủ, các CLB còn đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa cơ sở hạ tầng nhờ dự án LaLiga Impulso với sự đầu tư gần 2 tỷ euro từ quỹ CVC. Các công trình nổi bật như nâng cấp sân Estadi Son Moix (Mallorca), Sanchez Pizjuán (Sevilla), Estadio de la Ceramica (Villarreal) hay trung tâm huấn luyện Real Betis và Celta Vigo sẽ góp phần đưa bóng đá Tây Ban Nha vươn tầm châu Âu. Nhiều công trình trong số này còn được kỳ vọng phục vụ World Cup 2030 mà Tây Ban Nha đồng đăng cai cùng Bồ Đào Nha và Morocco.

Với hơn 400 triệu euro đã “rót” vào thị trường chuyển nhượng và tốc độ chi tiêu chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, La Liga đang hướng tới một mùa hè bứt phá - nơi những kỷ lục cũ có thể sẽ chỉ còn là quá khứ.

