Kylie Jenner và loạt sao bị giả mạo để lừa đảo

Nhiều vụ giả dạng Brad Pitt trên mạng để lừa tiền đã bị phanh phui. Taylor Swift, Johnny Depp và Kylie Jenner cũng bị nhiều kẻ mạo danh.

Theo News.au.com, gần đây, nhiều ngôi sao quốc tế đã trở thành mục tiêu của các vụ lừa đảo trực tuyến thông qua việc mạo danh trên mạng xã hội. Vụ việc mới nhất liên quan đến Sandra Bullock, diễn viên đóng Ocean's 8.

Trong tuyên bố với tạp chí People hôm 3/2, Bullock cho biết cô cảm thấy "lo ngại sâu sắc" khi hình ảnh của mình bị kẻ xấu sử dụng để lừa đảo những người dễ bị tổn thương trên các nền tảng kết nối, trao đổi thông tin.

"Sự an toàn của gia đình tôi, cũng như những người vô tội đang bị lợi dụng, là mối quan tâm sâu sắc của tôi. Sẽ đến lúc tôi nói nhiều hơn, nhưng hiện tại, tôi tập trung vào việc giúp cơ quan thực thi pháp luật giải quyết vấn đề này", minh tinh chia sẻ.

Nhiều ngôi sao bị mạo danh để lừa đảo

Sandra Bullock là ngôi sao hiếm hoi không sử dụng bất kỳ mạng xã hội nào. Nếu có, tất cả là giả mạo cô. Trước khi đưa ra tuyên bố này, Bullock được em gái Gesine, thông báo rằng có người đang giả cô trên Facebook.

Hồi tháng 1, xuất hiện trên chương trình truyền hình Pháp Seven to Eight, nhà thiết kế nội thất 53 tuổi tên Anne cho biết đã trao gần như toàn bộ số tiền tiết kiệm cả đời (khoảng 800.000 USD ) cho một kẻ mạo danh Brad Pitt. Kẻ này đã dùng công nghệ AI để tạo ra hình ảnh và video giả, khiến Anne tin rằng mình đang hẹn hò với tài tử hàng đầu Hollywood.

Nạn nhân kể "Pitt giả" thường xuyên gửi những vần thơ ngọt ngào và lời tỏ tình lãng mạn đến cô, luôn khéo léo né tránh các cuộc gọi trực tiếp, viện cớ lịch trình bận rộn. Hắn còn ngỏ lời cầu hôn, làm cho Anne mủi lòng. Sau đó, vì tin tưởng, nạn nhân đã chuyển tiền cho kẻ lừa đảo.

Kẻ xấu giả mạo Brad Pitt và Johnny Depp để lừa người dùng mạng xã hội. Ảnh: The Things.

Tên Pitt đã bị réo vào một vụ tương tự, xảy ra hồi tháng 9 năm ngoái. Khi đó, cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ 5 người bị cáo buộc lừa đảo hai phụ nữ với tổng số tiền 325.000 euro ( 338.000 USD ) bằng cách giả danh Pitt qua tin nhắn trực tuyến và WhatsApp. Những kẻ này tạo tài khoản mạng xã hội giả, kết bạn và chiếm được lòng tin của các nạn nhân, sau đó dụ dỗ họ đầu tư vào các dự án không có thật.

Khám xét 5 ngôi nhà của 5 bị cáo, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ một số điện thoại di động, thẻ ngân hàng, hai máy tính và một cuốn nhật ký, trong đó ghi lại những cụm từ mà những kẻ lừa đảo sử dụng để qua mặt các nạn nhân.

Thông qua Instagram, Johnny Depp cũng cảnh báo người hâm mộ việc anh bị người khác dùng AI mạo danh nhằm trục lợi. Nam diễn viên cho biết, có nhiều kẻ lừa đảo trực tuyến đang nhắm vào người hâm mộ anh. Chúng lập nhiều tài khoản mạng xã hội, email giả dạng anh và các thành viên thuộc ê-kíp để tiếp cận mọi người.

"Trí tuệ nhân tạo AI có khả năng tạo ra gương mặt và giọng nói giống tôi. Do đó, bọn lừa đảo có thể trông giống và nói chuyện y hệt tôi. Tôi và nhóm cộng sự không bao giờ yêu cầu các bạn đưa tiền hay thông tin cá nhân", Depp chia sẻ.

Johnny Depp cũng liệt kê tất cả tài khoản anh đang dùng. Nam diễn viên nhấn mạnh không dùng X (trước là Twitter), ứng dụng Snapchat hay Discord.

Thủ đoạn giả người nổi tiếng ngày càng tinh vi

Tình trạng lợi dụng tên tuổi của các nghệ sĩ càng trở nên nhức nhối hơn trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ. Vào tháng 10/2024, công ty phần mềm an ninh McAfee công bố danh sách top 10 người nổi tiếng bị mạo danh nhiều nhất, trong đó có những cái tên đình đám như Scarlett Johansson, Kylie Jenner và Taylor Swift.

Công cụ mà tội phạm mạng thường xuyên sử dụng là deepfake, cho phép tạo video và âm thanh của người nổi tiếng một cách chân thực, đến mức khó có thể phân biệt thật giả. Những sản phẩm AI này sau đó bị lợi dụng để lừa đảo nạn nhân, quảng bá hàng hóa trái phép, đánh cắp thông tin cá nhân của người dùng hoặc lừa người dùng tải xuống các phần mềm độc hại.

Những hành vi sai phạm này không chỉ gây ra tổn thất về tiền bạc và tinh thần cho các nạn nhân mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng và hình ảnh của các nghệ sĩ bị mạo danh.

Kể từ năm 2018, Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ đã khuyến cáo về vấn nạn mạo danh giới nghệ sĩ trên mạng xã hội. Một trong những thủ đoạn thường thấy là yêu cầu người hâm mộ gửi tiền với nhiều lý do khác nhau, chẳng hạn như đóng phí để nhận thưởng, quyên góp từ thiện hoặc hỗ trợ dưới mọi hình thức.

Taylor Swift nằm trong top 10 người nổi tiếng bị mạo danh nhiều nhất MXH. Ảnh: Glamour.

Theo báo cáo năm 2021 về lừa đảo đầu tư tiền điện tử, tổ chức phi lợi nhuận Better Business Bureau (BBB) ước tính rằng người dùng đã mất hơn 130 triệu USD trong năm do các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử, trong đó có không ít vụ sử dụng hình ảnh của người nổi tiếng để quảng bá.

Cụ thể, BBB nhận thấy các vụ lừa đảo sử dụng hình ảnh của Elon Musk chiếm tỷ lệ cao nhất, tiếp theo là Bill Gates và Jeff Bezos. Nạn nhân thường bị dụ dỗ tham gia "chương trình nhân đôi" tiền điện tử, với lời hứa hẹn về lợi nhuận nhanh chóng và dễ dàng.

Còn với báo cáo năm 2022 về lừa đảo trực tuyến của FTC, số tiền bị lừa đảo trực tuyến tăng hơn 30% so với năm trước. Báo cáo cho biết các vụ lừa đảo tình cảm và lừa đảo đầu tư là hai loại phổ biến nhất, và cả hai đều liên quan việc sử dụng hình ảnh của người nổi tiếng.