Kyle Walker chia tay vợ sau 3 năm kết hôn

Hôm 10/1, nàng WAG Annie Kilner xác nhận trên mạng xã hội rằng đã chia tay với ngôi sao của Man City.

Cô viết: "Thật đáng buồn, sau nhiều năm chung sống và có với nhau ba đứa con kháu khỉnh, tôi quyết định rời xa Kyle một thời gian. Tôi không muốn bình luận thêm về điều này. Hiện tại, tôi muốn có sự riêng tư của mình và 3 đứa con nhỏ phải được tôn trọng trong thời điểm khó khăn này".

Năm 2021, Kyle Walker bí mật kết hôn với Annie Kilner. Họ có chung với nhau 3 người con.

Trước khi kết hôn, Kyle Walker từng có cuộc tình chớp nhoáng với Lauryn Goodman. Cả hai cũng có với nhau một đứa con.

Hồi tháng 12, truyền thông Anh tiết lộ Kyle Walker và Annie Kilner đã tranh cãi dữ dội vì lùm xùm tình ái giữa hậu vệ Man City và người cũ. Một nguồn tin cho biết vào thời điểm đó: "Walker và Kilner đang cãi nhau. Khi ấy, nàng WAG nói rằng chịu đựng đủ vì tất cả những gì diễn ra giữa Walker và Goodman".

"Có một cuộc chiến pháp lý khác liên quan đến Walker và Goodman trong tuần này. Điều đó khiến mối quan hệ giữa Walker và Kilner căng thẳng", nguồn tin này chia sẻ thêm.

Hiện tại, Kyle Walker chưa đưa ra bình luận nào. Hậu vệ người Anh vẫn đang nghiêm túc tập trung cho sự nghiệp cùng Man City.

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.