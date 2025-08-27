Kỳ tích liên tục xuất hiện tại Champions League

Rạng sáng 27/8, sau Kairat, đến lượt Pafos, đội bóng tý hon Cyprus và Bodo/Glimt giành vé dự League Phase Champions League sau chiến thắng ở loạt play-off.

Pafos giành vé dự Champions League lịch sử.

Trên sân nhà, Pafos FC, đội bóng có giá trị đội hình khiêm tốn (20,85 triệu euro - theo Transfermarkt), làm lên điều kỳ diệu. Sau chiến thắng 2-1 đầy bất ngờ ở lượt đi trên sân khách trước Red Star (Serbia), Pafos gặp nhiều khó khăn ở trận lượt về. Dù bị đối thủ dẫn 1-0 cho đến tận phút 89, khoảnh khắc tỏa sáng của Jaja ở phút 90 đã làm khán đài sân Alphamega vỡ òa cảm xúc.

Chung cuộc, Pafos thắng 3-2 sau 2 lượt trận, qua đó giành tấm vé dự League Phase Champions League đầu tiên, đồng thời trở thành đại diện Cyprus thứ 3 trong lịch sử góp mặt ở đấu trường danh giá nhất châu Âu, sau Anorthosis Famagusta và APOEL. Chiến thắng của Pafos là một thành tích phi thường, nhất là khi câu lạc bộ này mới chỉ được thành lập cách đây 11 năm.

Cùng giờ, CĐV xác định thêm một đội bóng dự Champions League thông qua loạt play-off, đó là Bodo/Glimt. Đại diện Na Uy vượt qua Sturm Graz với tổng tỷ số 6-2. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, Bodo góp mặt ở vòng bảng/phân hạng Champions League.

Trước đó vài giờ, trên sân Almaty Central, Kairat FC, đội bóng có tổng giá trị đội hình chỉ 12,75 triệu euro, có màn trình diễn quả cảm trước Celtic, một trong những tên tuổi nổi danh của bóng đá Scotland nói riêng và châu Âu nói chung.

Sau 2 lượt trận kết thúc với cùng tỷ số 0-0, Kairat kéo Celtic vào loạt luân lưu và giành chiến thắng chung cuộc 3-2. Đại diện Kazakhstan làm nên lịch sử với tấm vé dự vòng phân hạng Champions League đầu tiên. Trong khi đó, Celtic chỉ còn biết tự trách, khi đã phung phí quá nhiều cơ hội.