Kỳ tích của Botafogo

Dù PSG kiểm soát bóng vượt trội và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn, Botafogo vẫn cho thấy kỷ luật và sự chặt chẽ trong chiến thuật. Đội bóng Brazil phòng ngự chắc chắn và khai thác triệt để những tình huống phản công. Nhờ đó, Igor Jesus đem về bàn thắng duy nhất giúp Botafogo giành 3 điểm và sáng cửa đi tiếp tại FIFA Club World Cup 2025™.

Thắng lợi này giúp Botafogo tạo nên kỳ tích khi trở thành đội Nam Mỹ đầu tiên đánh bại nhà vô địch UEFA Champions League ở một giải đấu chính thức sau 13 năm. Lần gần nhất một đội Nam Mỹ làm được điều này là vào năm 2012, khi Corinthians đánh bại Chelsea ở chung kết và lên ngôi cũng ở giải đấu này.

Trận thua vừa qua cũng gây sốc cho PSG, đội đang có phong độ ấn tượng trước đó với chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp. Ở hai trận gần nhất, CLB Ligue 1 thắng 5-0 trước Inter Milan ở chung kết Champions League và 4-0 trước Atletico Madrid trong trận ra quân tại FIFA Club World Cup 2025™.

Igor Jesus trở thành người hùng của Botafogo tại FIFA Club World Cup 2025™. Anh ghi 2 bàn sau 2 trận gặp Seattle Sounders và PSG. Chân sút 24 tuổi này khiến hàng phòng ngự đối phương gặp khó khăn với tốc độ, thể lực và khả năng rê bóng kỹ thuật.

Telegraph cho biết Nottingham Forest đạt thỏa thuận chiêu mộ Jesus cùng một cầu thủ khác của Botafogo là Jair Cunha với tổng phí chuyển nhượng 30 triệu bảng. Cả hai sẽ thi đấu tại Premier League mùa tới.

