Ký sinh trùng ngoe nguẩy trên miếng sashimi gây ám ảnh ở Hong Kong

Đoạn video ghi lại cảnh vật giống ký sinh trùng bò ra khỏi miếng sashimi tại chi nhánh của chuỗi sushi Gatten Sushi lan truyền, khiến thương hiệu này phải lên tiếng xin lỗi.

Ký sinh trùng trong sashimi ở chuỗi sushi nổi tiếng gây ám ảnh Đoạn video ghi lại cảnh sinh vật giống ký sinh trùng bò ra khỏi miếng sashimi tại nhà hàng Gatten Sushi ở Hong Kong đang gây xôn xao mạng xã hội, khiến thương hiệu phải lên tiếng xin lỗi.

Một thực khách tại Hong Kong (Trung Quốc) chia sẻ trải nghiệm gây ám ảnh khi phát hiện sinh vật giống ký sinh trùng xuất hiện trong phần sashimi đang dùng tại chi nhánh ở trung tâm thương mại Causeway Bay (Vịnh Đồng La) của chuỗi sushi Nhật Bản Gatten Sushi, theo SCMP.

Theo đoạn video được đăng tải trên nền tảng Threads, một vật thể màu trắng, mảnh như sợi chỉ, liên tục cử động và bò ra khỏi miếng sashimi cá mắt vàng (kinmedai) đặt trên bàn ăn. Clip nhanh chóng thu hút lượng lớn tương tác, kéo theo nhiều bình luận bày tỏ sự lo ngại về chất lượng thực phẩm sống.

Người đăng bài cho biết sự việc xảy ra hôm 8/5. Ban đầu, thực khách định chụp ảnh món ăn trước khi dùng bữa thì bất ngờ phát hiện sinh vật lạ đang chuyển động.

"May là tôi chưa ăn ngay", người này viết.

Sau sự việc, thực khách xác nhận đã gửi email phản ánh tới Cục Vệ sinh Môi trường và Thực phẩm Hong Kong để đề nghị kiểm tra.

Trước làn sóng bàn tán trên mạng xã hội, Gatten Sushi đã đăng thông báo xin lỗi vào ngày 12/5. Thương hiệu cho biết đang nghiêm túc xem xét vụ việc và rà soát lại quy trình kiểm soát chất lượng thực phẩm tại cửa hàng liên quan.

Gatten Sushi là chuỗi sushi đến từ Nhật Bản, mới gia nhập thị trường Hong Kong từ tháng 9/2024. Vụ việc lần này khiến nhiều người tiêu dùng tiếp tục tranh luận về rủi ro khi sử dụng các món ăn sống như sashimi, sushi nếu khâu bảo quản và kiểm định nguyên liệu không được thực hiện chặt chẽ.

Dưới phần bình luận, không ít người cho biết cảm thấy ám ảnh hoặc dè chừng hơn với đồ sống sau khi xem video. Một số ý kiến khác cho rằng ký sinh trùng trong cá biển không phải hiếm gặp, nhưng việc để lọt đến bàn ăn cho thấy vấn đề nằm ở quy trình sơ chế và kiểm tra thực phẩm trước khi phục vụ khách.