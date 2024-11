Kỷ nguyên 90 điểm của Premier League đang khép lại

Premier League mùa này chứng kiến cuộc đua vô địch khó lường. Điều đáng nói, mốc 90 điểm, từng được xem là "con số vàng" để chạm tay vào chiếc cúp bạc, dường như mất dần ý nghĩa.

Man City của Guardiola là "bậc thầy" của các mùa giải 90 điểm, nhưng mùa giải 2024/25, họ đang gặp nhiều khó khăn.

Từ mùa giải 2016/17, các đội bóng hàng đầu đều đạt hoặc vượt qua mốc này, biến nó thành tiêu chuẩn của những nhà vô địch. Tuy nhiên, mùa giải hiện tại chứng kiến một diễn biến khác, khi nhiều khả năng không có đội bóng nào duy trì được phong độ ổn định cần thiết để chạm ngưỡng 90 điểm.

Conte và chuẩn mực 90 điểm

Người có công tạo nên "chuẩn mực 90 điểm" là HLV Antonio Conte, người đưa Chelsea lên ngôi vô địch với 93 điểm trong mùa 2016/17 cùng chuỗi 13 trận thắng liên tiếp. Kể từ đó, các đội vô địch tiếp tục vượt qua cột mốc này, từ Man City của Pep Guardiola với 100 điểm mùa 2017/18, đến Liverpool với 99 điểm trong mùa giải 2019/20. Tuy nhiên, có lẽ chính sự khắc nghiệt của con số này đang dần tác động tiêu cực đến các đội bóng.

Chấn thương và các yếu tố khách quan như lão hóa đội hình cùng sự thiếu vắng của Rodri, một mắt xích quan trọng, khiến đội bóng không còn duy trì được phong độ "siêu nhân" như trước. Tuy Guardiola và các học trò có thể trở lại với chuỗi thắng dài vào năm mới, nguy cơ đánh mất ngôi vương dường như trở nên hiện hữu hơn bao giờ hết.

Tương tự, Arsenal - đội bóng được xem là ứng cử viên lớn nhất để lật đổ Man City - cũng mất đến 14 điểm, phần lớn do chấn thương và các quyết định sai lầm trong chiến thuật. Mặc dù Mikel Arteta cố gắng tái hiện lối chơi chặt chẽ và hiệu quả như Chelsea của Jose Mourinho ở những năm 2004-2006, "Pháo thủ" vẫn gặp khó khăn trong việc duy trì sự ổn định.

HLV Mikel Arteta của Arsenal chưa thể giúp đội nhà bứt phá.

Một phần lý do khiến cuộc đua 90 điểm trở nên khó khăn là sự nổi lên của các đội bóng tầm trung và nhóm dưới. Những cái tên như Aston Villa, Brighton hay Newcastle đều đã gây không ít khó khăn cho các "ông lớn".

Aston Villa đánh bại cả Man City và Arsenal mùa trước, trong khi Newcastle cũng vừa hạ Arsenal tại St James' Park. Những đội bóng như Brighton và Bournemouth, nhờ cách tuyển dụng thông minh và chính sách đầu tư khôn khéo, đang tạo ra áp lực lớn với các đối thủ mạnh hơn.

Brighton, ví dụ điển hình về một đội bóng trung bình nhưng có chiến lược phát triển vững chắc, đạt mức chi tiêu ròng cao nhất châu Âu mùa hè 2024. Điều này cho thấy rằng sự chênh lệch đẳng cấp giữa các đội bóng hàng đầu và nhóm dưới đang thu hẹp dần, làm cho hành trình đến ngôi vô địch không còn dễ dàng.

Khép lại kỷ nguyên 90 điểm

Có thể thấy, nếu các "ông lớn" không còn thể hiện sự thống trị tuyệt đối, kỷ nguyên 90 điểm có thể dần lùi vào quá khứ. Đội hình vô địch ăn ba của Manchester United từng đăng quang với 79 điểm, và "Những kẻ bất bại" Arsenal mùa 2003/04 cũng chỉ đạt 90 điểm tròn.

Trong bối cảnh các đội bóng từ nhóm dưới đang trỗi dậy và cuộc cạnh tranh trong nhóm đầu ngày càng khốc liệt, một con số trong khoảng 85 điểm có thể sẽ là đủ để lên ngôi vô địch.

Nếu Man City và Arsenal không thể duy trì phong độ và các đối thủ cạnh tranh khác tiếp tục bám sát, Premier League có thể sẽ chứng kiến một cuộc đua vô địch mới đầy kịch tính với những tiêu chuẩn không còn cao ngất ngưởng như trước. Điều này không chỉ tạo nên sự hấp dẫn, mà còn giúp giải đấu duy trì tính cạnh tranh và khó lường - yếu tố luôn khiến Premier League trở nên đặc biệt trong lòng người hâm mộ.

Brighton đặt niềm tin vào HLV Fabian Hurzeler, người mới 31 tuổi. Thế nhưng, "Chìm mòng biển" lại đang bay cao ở Premier League.

Premier League rõ ràng không còn là sân chơi riêng của "Big Four", "Big Six" hay thậm chí là "Big Eight". Sự trỗi dậy của những đội bóng nhỏ như Bournemouth, Brighton hay Ipswich tạo nên những bất ngờ thú vị. Các ông lớn không còn dễ dàng "bắt nạt" những đối thủ yếu hơn.

Bên cạnh đó, trình độ của các đội bóng trung bình cũng được nâng cao đáng kể. Họ được quản lý bởi những HLV tài năng, sở hữu những cầu thủ chất lượng và không ngần ngại chơi tấn công sòng phẳng với bất kỳ đối thủ nào.

Sự thay đổi trong chiến thuật cũng là một yếu tố quan trọng. Các đội bóng lớn không còn bất khả xâm phạm. Lối chơi phòng ngự phản công ngày càng phổ biến và mang lại hiệu quả cao.

Tất cả yếu tố trên tạo nên một Premier League cân bằng và khó lường hơn bao giờ hết. Mùa giải năm nay, con đường đến ngôi vô địch sẽ không còn trải đầy hoa hồng. Và biết đâu, chúng ta sẽ được chứng kiến một nhà vô địch mới với số điểm thấp hơn mốc 90 huyền thoại.