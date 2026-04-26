Kỷ luật Phó giám đốc Ban Quản lý dự án ở Tuyên Quang

Ông Nguyễn Ngọc Trí - Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình số 1, tỉnh Tuyên Quang đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến mức phải xem xét kỷ luật.

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tuyên Quang phát đi thông báo về kỳ họp thứ 7, diễn ra vào ngày 24/4 vừa qua. Kỳ họp do ông Nguyễn Hưng Vượng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét thi hành kỷ luật đảng đối với ông Nguyễn Ngọc Trí - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình số 1 (nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh).

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, ông Nguyễn Ngọc Trí đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; làm ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi sinh hoạt, công tác đến mức phải thi hành kỷ luật.

Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Ngọc Trí bằng hình thức khiển trách.

Cũng tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Di Xuân Cường - Phó bí thư Chi bộ thôn Thanh Long, trực thuộc Đảng bộ xã Nghĩa Thuận. Ông Cường bị xác định vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Di Xuân Cường bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.