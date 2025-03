Kỷ luật nhiều cán bộ xã ở Bắc Ninh đánh bài ăn tiền

Trao đổi với Tiền Phong chiều 17/3, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Yên Phong cho biết, cơ quan này đã có kết luận kiểm tra dấu hiệu vi phạm của cán bộ xã Long Châu về vụ việc đánh bài ăn tiền. Kết quả kiểm tra xác định vi phạm và thi hành kỷ luật 5 cán bộ xã Long Châu bằng hình thức cảnh cáo, trong đó có Bí thư, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Long Châu.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Yên Phong nhận được phản ánh và đơn của công dân về dấu hiệu vi phạm của cán bộ xã Long Châu có dấu hiệu đánh bài ăn tiền. Kiểm tra cho thấy, sự việc diễn ra từ năm 2018, một số cán bộ xã Long Châu đi chùa ở Hà Nội và có vào nhà người quen. Trong lúc đợi xe ra về, một số cán bộ xã Long Châu cùng chơi bài với nhau để lấy tiền mua hoa quả và ăn sáng chung cho cả nhóm. Ngoài ra, trong các cán bộ này, có người còn đánh bài ăn tiền trong một lần đi chơi hội khác.

Sau khi kỷ luật về mặt Đảng, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Yên Phong cũng đề nghị HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Phong xem xét xử lý về hành chính theo quy định.

Giám đốc Công an tỉnh An Giang quyết định kỷ luật cắt chức Phó trưởng Công an Thị xã Tân Châu với Trung tá Trần Tấn Tài, do thiếu tu dưỡng, không giữ gìn phẩm chất đạo đức.

