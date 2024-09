Kỷ luật cảnh cáo Phó Bí thư, Chủ tịch huyện Cao Phong

Ngày 20/9, ông Nguyễn Tiến Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình, đã chủ trì kỳ họp thứ 31 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Qua việc xem xét báo cáo và đề nghị từ đoàn kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hoà Bình nhận định, ông Quách Văn Ngoan thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức và lối sống, có dấu hiệu suy giảm ý chí, vi phạm tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, cũng như quy định về trách nhiệm nêu gương và những điều đảng viên không được làm.

Những vi phạm này đã gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan nơi ông công tác, cũng như hình ảnh cá nhân của ông trong vai trò cán bộ lãnh đạo.

Căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả của vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình đã quyết định thi hành kỷ luật ông Quách Văn Ngoan bằng hình thức cảnh cáo.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình đã thống nhất chủ trương tạm đình chỉ công tác đối với ông Ngoan. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao cho Ban Thường vụ huyện Cao Phong chỉ đạo việc tạm đình chỉ công tác của ông theo thẩm quyền.

Ngày 8/8, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, Bùi Văn Khánh, đã ký Quyết định số 1516 UBND về việc tạm đình chỉ công tác của ông Quách Văn Ngoan.

