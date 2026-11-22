Tự ý chặt hạ, di chuyển cây xanh khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ông Phạm Quốc Việt - Hiệu trưởng một trường ở Quảng Ngãi bị kỷ luật cảnh cáo.

Ngày 22/11, ông Dương Thành Long - Chủ tịch UBND xã Đăk Sao (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đã ký quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phạm Quốc Việt - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở Đăk Sao, liên quan đến việc tự ý chặt hạ cây xanh trong khuôn viên trường.

Theo đó, với vai trò người đứng đầu đơn vị, ông Việt đã không tuân thủ đúng quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ trong quản lý cây xanh. Tự ý tổ chức cắt hạ, đào bới gốc cây khi chưa lập phương án bằng văn bản và chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Đăk Sao. Ảnh: Ngọc Chí

Ngoài ra, ông Việt không đưa nội dung cắt hạ cây xanh ra bàn bạc, thông qua tập thể Ban Giám hiệu và Hội đồng sư phạm nhà trường. Việc tổ chức đốn hạ, đào bứng và di chuyển cây xanh trong khuôn viên trường chưa tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành, vượt thẩm quyền được giao của hiệu trưởng.

Dù vi phạm lần đầu, hành vi của ông Việt được xác định có tính chất, mức độ tác hại lớn, tác động ra ngoài phạm vi nội bộ, phát sinh dư luận xã hội và phản ánh trên các phương tiện truyền thông, làm ảnh hưởng đến uy tín nhà trường và cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương.

Nhiều cây xanh hơn 20 năm tuổi trong khuôn viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Đăk Sao bị cưa hạ. Ảnh: Ngọc Chí

Thời gian thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Quốc Việt là 12 tháng, kể từ ngày 18/11/2026.

Trước đó, như báo Tiền Phong thông tin, cuối tháng 9/2026, UBND xã Đăk Sao nhận được phản ánh của người dân về việc nhiều cây xanh trong khuôn viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở Đăk Sao bị cưa, chặt.

Một số cây bị cưa sát gốc. Ảnh: Ngọc Chí

Nhiều cây được trồng từ khoảng năm 2005, thuộc các loại xà cừ, bằng lăng tím, sanh, si, đa lá đỏ và mít. Sau hơn 20 năm sinh trưởng, nhiều cây có đường kính thân lớn nhưng bị cưa ngang thân, cắt sát gốc, thậm chí đào bật gốc.

Qua kiểm tra, chính quyền địa phương ghi nhận tổng cộng 17 cây xanh bị cưa hạ và không phát hiện dấu hiệu sâu bệnh qua quan sát trực quan.

Làm việc với đoàn kiểm tra, ông Phạm Quốc Việt giải thích việc cắt hạ cây xanh nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên trong mùa mưa bão, phòng ngừa nguy cơ cây gãy đổ và ảnh hưởng đến cơ sở vật chất nhà trường.

Số thân gỗ, cành và nhánh cây sau khi bị cưa hạ. Ảnh: Ngọc Chí

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra nhận thấy nhiều cây không chỉ được cắt tỉa cành mà còn bị cắt ngang thân, cắt sát gốc và đào bật gốc. Số thân gỗ, cành và nhánh cây sau khi cưa hạ đã được vận chuyển khỏi hiện trường, cho người dân làm củi.

Ngay sau xảy ra sự việc, Chủ tịch UBND xã Đăk Sao đã yêu cầu thu hồi số gỗ đã chặt, kiểm đếm và xem xét trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan.