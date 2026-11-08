Cây bàng vuông Trường Sa 15 tuổi bị chặt: Người trực tiếp mang về từ đảo nói gì?

Bà Triệu Thị Ngoan, người mang cây bàng vuông - món quà của cán bộ, chiến sĩ Trường Sa - trồng tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk (cũ) xót xa khi hay tin cây bị chặt hạ.

Ngày 8/11, lãnh đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết: Đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông H. (trú Đắk Lắk) liên quan đến hành vi tự ý cưa hạ cây bàng vuông trong khuôn viên trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk (cũ).

Cây bàng vuông trong công viên trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk (cũ) bị cưa hạ.

Cơ quan chức năng xác định cây bàng vuông được cán bộ, chiến sĩ Trường Sa tặng cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trong chuyến công tác năm 2011. Cây mang ý nghĩa văn hóa, lịch sử và thuộc diện cần bảo tồn.

Căn cứ Nghị định 39 của Chính phủ, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Buôn Ma Thuột đã hoàn thiện hồ sơ, trình Chủ tịch UBND phường ký ban hành quyết định xử phạt. Mức phạt đề xuất đối với cá nhân vi phạm là 20 triệu đồng, đồng thời buộc trồng lại cây bàng vuông cùng chủng loại tại vị trí cây đã bị cưa hạ.

Ông H. là người thuê lại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk (cũ), diện tích 943m², giá hơn 820 triệu đồng/năm để phục vụ hoạt động kinh doanh. Mới đây, trong quá trình dọn dẹp, cải tạo mặt bằng, ông H. cho người cưa hạ cây bàng vuông sát gốc.

Ông H. cho biết, khi tiếp nhận mặt bằng, cây không có trong danh mục tài sản bàn giao, cũng không được đánh số hay đánh dấu nhận diện. Nghĩ đây là cây bàng thông thường, lại thấy cây nghiêng, lo ngại có thể gây nguy hiểm cho người dân và công nhân thi công nên ông đã cho người cưa hạ.

Việc cây bàng vuông bị cưa hạ khiến nhiều người tiếc nuối, trong đó có bà Triệu Thị Ngoan - Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Đắk Lắk. Bà chính là người mang cây từ Trường Sa về trồng tại khuôn viên trụ sở MTTQ tỉnh năm 2011.

Cây bàng vuông bị chặt hạ khiến nhiều người tiếc nuối.

Thời điểm đó, bà Ngoan giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, là một trong hai đại diện của tỉnh tham gia đoàn công tác Mặt trận Trung ương thăm quần đảo Trường Sa.

Kết thúc chuyến đi, bà thay mặt đoàn nhận cây bàng vuông do cán bộ, chiến sĩ tặng. "Đây là món quà rất quý, tôi quyết tâm trồng cho cây sống bằng được”, bà Ngoan nhớ lại.

Hình ảnh cây bàng vuông thời điểm chưa bị cưa hạ.

Theo bà Triệu Thị Ngoan, đưa cây bàng vuông từ Trường Sa về Đắk Lắk là hành trình không dễ dàng. Khi ấy, cây chỉ cao khoảng 40cm, còn rất non. Để đưa cây lên máy bay từ TPHCM về Đắk Lắk, bà phải bỏ gần hết đất bám quanh rễ.

Về đến Buôn Ma Thuột, bà lập tức trồng cây trong khuôn viên trụ sở. Lo cây vùng biển đảo khó thích nghi với môi trường đất liền, bà pha nước muối tưới cây, giúp cây bén rễ, thích nghi và lớn lên theo năm tháng. Từ cây non khoảng 40cm, bàng vuông dần trở thành cây xanh lớn, tỏa bóng trong khuôn viên cơ quan.

Sau này, bà Ngoan chuyển công tác sang làm Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. “Không còn trực tiếp chăm sóc cây nhưng mỗi lần đi ngang cơ quan cũ, nhìn cây ngày một trưởng thành, tôi rất vui. Nay hay tin cây bị chặt, tôi tiếc lắm”, bà chia sẻ.