Cây bàng vuông ở Đắk Lắk do chiến sĩ Trường Sa tặng bị cưa hạ

Cây bàng vuông được các chiến sĩ Trường Sa tặng tỉnh Đắk Lắk cách đây 15 năm bất ngờ bị cưa sát gốc, cơ quan chức năng vào cuộc xử lý, yêu cầu trồng lại cây.

Ngày 7/11, lãnh đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang xử lý vụ cây bàng vuông trồng trong khuôn viên trụ sở cũ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Đắk Lắk bị cưa hạ trong quá trình cải tạo mặt bằng kinh doanh.

Năm 2011, trong chuyến công tác tại quần đảo Trường Sa, đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk được cán bộ, chiến sĩ nơi đây trao tặng một cây bàng vuông cao khoảng 40cm.

Cây bàng vuông bị cưa hạ. Ảnh: Mai Ly.

Cây được đưa về trồng trong khuôn viên trụ sở cơ quan, chăm sóc suốt 15 năm và trở thành một phần cảnh quan, mang ý nghĩa gắn kết tình cảm giữa đất liền với biển đảo.

Trụ sở cũ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk nằm tại góc đường Quang Trung - Phan Chu Trinh, trung tâm phường Buôn Ma Thuột. Sau khi ngừng sử dụng, khu nhà đất được đưa vào danh mục tài sản công dôi dư, bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, khai thác.

Tháng 9/2026, ông H. (trú tại Đắk Lắk) thuê lại khu nhà đất rộng 943m² với giá hơn 820 triệu đồng/năm để kinh doanh.

Đầu tháng 11, trong quá trình dọn dẹp, cải tạo mặt bằng, ông H. cho người cưa hạ cây bàng vuông sát gốc.

Cây bàng vuông được chụp vào tháng 7/2026. Ảnh: Hoàng Minh Ngọc.

Sự việc khiến nhiều người dân bất ngờ, tiếc nuối bởi cây không chỉ tạo bóng mát mà còn là món quà mang ý nghĩa đặc biệt của cán bộ, chiến sĩ Trường Sa dành tặng địa phương.

Giải thích về việc cưa cây, ông H. cho biết, khi tiếp nhận mặt bằng, danh mục tài sản bàn giao không có cây bàng vuông. Cây cũng không được gắn biển nhận diện hay đánh số nên ông không biết nguồn gốc đặc biệt của cây.

Ngoài ra, ông H. cho rằng cây có dấu hiệu nghiêng về phía nhà bảo vệ, tiềm ẩn nguy cơ đổ ngã, gây mất an toàn nên đã cho người cưa hạ.

Liên quan vụ việc, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Buôn Ma Thuột đã mời ông H., đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đến làm việc.

Theo lãnh đạo Phòng, cây xanh trong khuôn viên trụ sở cơ quan nhà nước là tài sản công. Đặc biệt, cây bàng vuông này còn mang giá trị văn hóa, lịch sử và được cơ quan chức năng xác định thuộc diện cần bảo vệ.

“Dù cây không có trong danh mục bàn giao tài sản cho người thuê nhưng vẫn nằm trong khuôn viên trụ sở và còn sống. Việc cưa hạ phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép, không thể tự ý thực hiện”, vị lãnh đạo nhấn mạnh.

Cơ quan chức năng đang lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với vụ việc, đồng thời yêu cầu ông H. thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, trồng lại cây bàng vuông tại vị trí đã bị cưa hạ.