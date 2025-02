Kubo phũ phàng với Saudi Arabia

Rạng sáng 14/2, Kubo đóng góp 1 bàn trong chiến thắng 2-1 của Real Sociedad trước Midtjylland tại lượt đi play-off Europa League. Anh cũng nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận.

Khi được hỏi về việc Saudi Arabia mời gọi nhiều ngôi sao ở La Liga sang thi đấu, Kubo cho biết: “Tôi thích bóng đá đẳng cấp, không phải thứ bóng đá vì tiền bạc".

Hồi tháng 8/2024, Kubo từng nhận được lời đề nghị rất hấp dẫn từ một CLB thuộc giải Saudi Arabia. Tiền đạo người Nhật Bản được đề nghị bản hợp đồng kéo dài 4 năm với thu nhập 40 triệu euro/mùa, tuy nhiên đã từ chối.

“Điều quan trọng nhất với tôi từ khi còn bé là thi đấu với những đội bóng hay nhất", Kubo nói. “Nếu vào ngày khác, có thể là sớm hoặc nhiều năm nữa, khi Saudi Arabia trở thành giải đấu hấp dẫn nhất thế giới, tôi sẽ tới đó chơi bóng. Còn lúc này, ở đó chỉ có những đề nghị hấp dẫn về lương bổng".

Hiện tại, Kubo có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 60 triệu euro. Trong chia sẻ gần nhất, Chủ tịch Jokin Aperribay của Real Sociedad rất kỳ vọng giữ chân tài năng người Nhật Bản ở lại CLB.

Ở mùa này, Kubo ghi 4 bàn tại La Liga và 2 bàn tại Europa League. Anh chắc suất ở vị trí tiền đạo phải trong hệ thống của HLV Imanol Alguacil.

Hôm 14/1, StatMuse chỉ ra rằng Real Sociedad không thua tại La Liga nếu Kubo ghi bàn. Trong 25 pha lập công ở giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha, Kubo giúp đội bóng chủ quản thắng 23 trận và hòa 2 trận.

