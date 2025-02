Cầu thủ Trung Quốc chết não

Guo Jiaxuan, hậu vệ trẻ đầy triển vọng, chịu cú va đập mạnh vào đầu bởi đầu gối của đối thủ trong trận đấu tập ở Tây Ban Nha vào thứ 5 tuần trước. Trận đấu diễn ra trong khuôn khổ một trại huấn luyện do Hiệp hội Bóng đá Bắc Kinh tổ chức, với đối thủ là đội bóng Tây Ban Nha, RC Alcobendas.

Guo từng là tài năng trẻ của CLB Beijing Guoan thuộc Chinese Super League (CSL) và được tuyển chọn vào đội hình Bayern’s World Squad năm 2023 - một dự án quốc tế của gã khổng lồ nước Đức nhằm phát triển các cầu thủ tiềm năng trên toàn thế giới.

Sau pha va chạm mạnh, Guo bị xuất huyết dưới nhện - một dạng đột quỵ do chảy máu não. Anh nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng tình trạng quá nghiêm trọng.

Anh trai của Guo đau đớn chia sẻ trên mạng xã hội RedNote (Trung Quốc): "Trong buổi tập, em trai tôi bị đầu gối của một cầu thủ khác va vào đầu và được đưa đến bệnh viện khẩn cấp. Từ lời phiên dịch viên, tôi biết rằng bác sĩ nói em tôi bị chảy máu quá nhiều trong não, gần như không còn cơ hội sống sót. Bệnh viện dự định rút ống trợ thở".

Một bác sĩ Tây Ban Nha còn cho biết, có thời điểm Guo rơi vào trạng thái chết lâm sàng do não thiếu oxy trầm trọng. Bố của Guo tức tốc bay sang Tây Ban Nha, nhưng từ chối đề nghị của bác sĩ về việc rút máy trợ thở. Gia đình hiện tìm cách đưa anh về Trung Quốc để tiếp tục điều trị.

Hiệp hội Bóng đá Bắc Kinh cũng khẳng định sẽ làm mọi thứ để hỗ trợ điều trị cho Guo.

Sau vụ việc đau lòng, RC Alcobendas gửi lời chia buồn: "Chúng tôi rất lo lắng cho cầu thủ đến từ đoàn bóng đá Bắc Kinh. Cậu ấy gặp tai nạn trong trận giao hữu với đội một của chúng tôi sáng nay. Chúng tôi xin gửi toàn bộ sự động viên đến cậu ấy, gia đình và đội bóng trong thời điểm khó khăn này. Chân thành mong cậu sớm hồi phục".

Guo Jiaxuan là cầu thủ duy nhất của Trung Quốc được chọn vào Bayern’s World Squad cách đây hai năm. Sinh năm 2006 tại Bắc Kinh, anh từng khoác áo đội U17 Trung Quốc và được kỳ vọng sẽ trở thành một hậu vệ xuất sắc trong tương lai.

