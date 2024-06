Kroos nâng tầm tuyển Đức

Một trong những cầu thủ đóng vai trò quan trọng bậc nhất, giúp tuyển Đức gần như "lột xác" hoàn toàn tại chiến dịch EURO 2024 là Toni Kroos. Tiền vệ mang áo số 8 thông báo trở lại vào cuối tháng 2, dù trước đó tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia sau thất bại tại vòng 1/8 của EURO 2020 trước tuyển Anh.

Tính đến hiện tại của EURO 2024, Kroos là "ông chủ khu trung tuyến" của tuyển Đức. Trong trận ra quân gặp Scotland, chỉ tính riêng hiệp 1, cựu ngôi sao Real Madrid chuyền tổng cộng 50 đường và đạt tỷ lệ chính xác 100%.

Kroos kiểm soát tuyệt đối tuyến giữa, các đồng đội của anh cũng thi đấu thoải mái vì bóng luôn tìm đến họ trong khi Scotland bế tắc hoàn toàn và không có cú sút về phía thủ môn Manuel Neuer.

Kroos chỉ thi đấu 80 phút trong trận chính thức đầu tiên tại EURO sau thời gian dài chia tay đội tuyển. Nhưng anh kịp tung ra 102 đường chuyền, chỉ 1 trong số đó không đúng địa chỉ, đạt 99%.

Tính từ EURO 1980, chưa có bất kỳ cầu thủ nào làm được điều kỳ diệu như tiền vệ người Đức, theo thống kê của Opta.

Sang đến trận gặp Hungary mới đây, theo thống kê của Squawka, Kroos có số đường chuyền ở 1/3 cuối sân đối thủ nhiều nhất trận (31), chuyền chính xác nhất trong phạm vi này, với 17 đường chuyền thành công.

Trong một ngày thi đấu có phần nhàn nhã, Kroos vẫn là một trong những cầu thủ được chấm điểm cao nhất trận với 7,4 điểm, theo WhoScored.

Ngoài ra, Kroos cũng có cho mình 124 đường chuyền chính xác trong tổng 131 đường chuyền đã thực hiện ở trận này.

Thành tích này giúp anh trở thành cầu thủ thực hiện nhiều đường chuyền thứ hai trong một trận đấu thuộc VCK EURO. Người đứng đầu là Xavi (127 đường chuyền chính xác trên tổng 136 đường chuyền thành công tại EURO 2012).

Đáng nói, ngôi sao 34 tuổi thực hiện tất cả việc này trong tình trạng sức khỏe không tốt. Chính Kroos tiết lộ phải dùng thuốc giảm đau để tham dự giải đấu trên đất Đức và suýt phải bỏ lỡ trận ra quân gặp Scotland.

Kể từ khi Toni Kroos rời đội, "Die Mannschaft" có những kết quả trồi sụt. Đức bị loại sớm chỉ sau vòng bảng World Cup 2022, thua cả một đội đến từ châu Á bị đánh giá yếu hơn rất nhiều - Nhật Bản.

Lúc Kroos trở lại, tuyển Đức toàn thắng tất cả trận đấu, bao gồm 3 trận giao hữu (Pháp, Hà Lan, Hy Lạp) và 2 trận chính thức tại EURO 2024 (Scotland, Hungary).

Với Kroos ở khu trung tuyến, tuyển Đức có thể chuyển đổi trạng thái chớp nhoáng. Cho đến hiện tại của EURO 2024, có 2 trận đấu ghi nhận nhiều đường chuyền vượt tuyến nhất. Đó là trận Đức - Scotland và Đức - Hungary. Cả hai trận, người sở hữu thông số này chính là Kroos, với lần lượt là 30 và 47 đường chuyền.

Những cầu thủ như Ilkay Gundogan, Florian Wirtz hay Jamal Musiala có thể thoải mái dâng lên tấn công, hỗ trợ cho hàng tiền đạo khi phía sau họ là một Toni Kroos chắc chắn, chính xác và đọc trận đấu như thưởng thức một quyển sách.

Chưa kể, Kroos còn mang đến một yếu tố đặc biệt cho "Cỗ xe tăng", đó là bản lĩnh nhà vô địch.

Trong thành phần tuyển Đức hiện tại, chỉ còn Manuel Neuer, , KroosThomas Muller là những "nhân chứng" cho chức vô địch World Cup cách đây 10 năm. Nhưng cả hai ngôi sao của Bayern Munich đã phần nào sa sút phong độ vì tuổi tác và nhiều lý do khách quan.

Họ không thể đảm đương vai trò thủ lĩnh như Kroos đang thể hiện. Muller thậm chí còn không ra sân phút nào trong trận gặp Hungary và chỉ được góp mặt từ phút 74 trận gặp Scotland.

Ở cấp độ CLB, tiền vệ số 8 đang là người vô địch Champions League nhiều nhất trong toàn bộ cầu thủ của ĐTQG Đức (6 lần).

Tại tuyển Đức và CLB Real Madrid, không chỉ đồng đội hay HLV mà cả khán giả cũng yên tâm khi thấy Kroos thi đấu trên sân. Đó là điều mà không phải cầu thủ nào cũng mang lại được cho đội bóng, nhất là khi cầu thủ đó bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Tại EURO 2024, Kroos được xếp đá ở vị trí tiền vệ lùi sâu, ngay phía trên cặp trung vệ Antonio Rudiger - Jonathan Tah. Phong thái thi đấu của Kroos cũng từ tốn, có phần đủng đỉnh và anh chỉ thực hiện đường chuyền khi thực sự nhìn thấy toàn cục của tình huống.

HLV Julian Nagelsmann hiểu rõ tình trạng của cậu học trò, cũng như điểm mạnh của Kroos và có ngay những điều chỉnh thích hợp. Không phụ lòng thầy, siêu sao 34 tuổi tỏa sáng rực rỡ tại giải đấu ngay trên quê nhà.

Trong sự nghiệp của mình, Kroos chỉ còn thiếu đúng chức vô địch EURO. Và giải đấu trên đất Đức có lẽ là thời điểm không thể thích hợp hơn để số 8 hoàn tất bộ sưu tập của mình và kết thúc một sự nghiệp vĩ đại.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.