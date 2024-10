Kon Tum chịu 6 trận động đất trong 60 phút

Theo thông tin từ Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu, vào hồi 00h45 ngày 7/10, một trận động đất có độ lớn 2,9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km.

Các trận động đất tiếp theo xảy ra vào lúc 1h19, 1h37, 1h37, 1h38 và 1h39 cùng ngày. Độ lớn của các trận động đất lần lượt là 3,5 - 3,2 - 3,1 - 2,7 và 2,6 richter.

Tất cả 6 trận động đất đều xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) với độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Đáng chú ý là có những trận động đất chỉ diễn ra cách nhau khoảng hơn 30 giây.

Hiện, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi về những trận động đất tại khu vực này.

