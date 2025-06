KOL sách gần 100 năm trước, review một cuốn, bán luôn 7.000 bản

Tại Anh, nhóm The Book Society đã mang sách đến với công chúng và những người chủ trì nhóm cũng đã giúp thay đổi thế giới xuất bản, theo The Observer.

Hình ghép từ các bức tranh vẽ nhân vật đọc sách. Ảnh ghép: Madhav Nair/joinpaperplanes.

Vào tháng 12/1928, một nhóm các nhân vật lỗi lạc trong thế giới văn học đã cùng ăn tối tại một câu lạc bộ ở London để thảo luận về việc phát triển một tổ chức kiểu mới trong giới sách. Sự phát triển của tổ chức này, được gọi là The Book Society, trong vòng 40 năm tiếp theo đã được Nicola Wilson mô tả đầy hấp dẫn trong cuốn Recommended!.

Amazon của thế kỷ 20

The Book Society ban đầu được tiểu thuyết gia kiêm biên kịch ăn khách thời đó Hugh Walpole điều hành, cùng với một số thành viên khác như Clemence Danes, Sylvia Lynd, JB Priestley, Cecil Day-Lewis và Edmund Blunden. Walpole cũng là người đã thành lập ủy ban tuyển chọn thành viên đầu tiên và vẫn tham gia tích cực cho đến khi ông qua đời vào năm 1941.

Vào thời điểm ra mắt, The Book Society đã hợp tác với các nhà xuất bản để mang đến một điều chưa từng có ở Vương quốc Anh: cung cấp dịch vụ đăng ký sách có trả phí hàng tháng cho công chúng. Trước đó, độc giả giàu có tại Anh vẫn phụ thuộc vào các thư viện lưu động như Harrods hoặc Mudie'. Tầng lớp trung lưu thì có một số thư viện như WH Smith và Boots. Còn người bình thường chỉ có thể đọc sách tại thư viện công cộng hoặc các viện dành cho người lao động.

Thêm vào đó, việc sở hữu sách lúc này rất hiếm hoi ở Anh, phần lớn vì giá cả quá cao và nguồn cung sách thì không nhiều. "Có một ý tưởng ăn sâu vào tâm trí người Anh bình thường rằng sở hữu sách là xa xỉ và sai trái", nhà văn HG Wells đã viết vào năm 1927.

Cuốn sách ra mắt ngày 26/6. Ảnh: Amazon.

Do đó, The Book Society đã mang đến làn gió mới khi vừa có thể cung cấp sách và vừa là "một trợ thủ đắc lực cho người đọc bận rộn" khi đưa ra các đề xuất phong phú ở mọi thể loại như tiểu thuyết, phi hư cấu, lịch sử, hồi ký và du lịch.

Cũng giống như gã khổng lồ Internet Amazon hiện nay, The Book Society nhanh chóng trở thành một tổ chức quan trọng đối với các nhà xuất bản khi giúp tăng số lượng bản in, tìm kiếm khách hàng mới, tạo ra những cuốn sách bán chạy nhất, và cả công chúng khi giúp họ tiếp cận dễ dàng với sách.

Đến năm 1939, The Book Society đã có hơn 10.000 thành viên và được coi là phương tiện hữu ích để đưa những cuốn sách mới nhất đến với những người sống ở nông thôn hoặc xa một thị trấn lớn, và không dễ dàng tiếp cận các hiệu sách.

Khi những người chủ trì trở thành KOL

Ngoài việc đưa độc giả tìm hiểu hoạt động The Book Society thế kỷ trước, tác giả Wilson còn đi sâu vào câu chuyện của những người chủ trì đã giúp định hình tổ chức này.

Walpole, bản thân là một "người nổi tiếng trong giới văn học", đã cho ra đời mỗi năm một cuốn tiểu thuyết ăn khách dù hầu hết chúng hiện bị lãng quên. Ông cũng có các chuyến đi diễn thuyết tại Mỹ và thường được so sánh với Dickens về quy mô và hành trình.

Tuy nhiên, Walpole nổi tiếng là một tiểu thuyết gia đại chúng bất tài, điều được W Somerset Maugham nhắc đến khéo léo trong tác phẩm Cakes and Ale năm 1930.

Walpole là người đồng tính, bất hợp pháp vào thời điểm đó, và người tình của ông, Harold Cheevers, đóng vai trò là tài xế. Bản thân Cheevers đã kết hôn với một người phụ nữ và Walpole đã trở thành một phần được chấp nhận trong gia đình họ. Sự tận tụy điềm tĩnh của Cheevers đối với Walpole nóng nảy và sôi nổi được miêu tả một cách cảm động trong suốt câu chuyện.

Sau khi Clemence Danes tới với thế giới Hollywood, Sylvia Lynd là người phụ nữ duy nhất trong ủy ban, và được biết đến nhiều hơn với tư cách là một người giỏi xã giao và thường tổ chức các buổi tiệc kết nối.

Lynd xuất thân từ một gia đình Anh-Ireland có tính chính trị cao và đã kết hôn với một nhà báo và nhà dân tộc chủ nghĩa Ireland. Khi James Joyce và người bạn đời Nora kết hôn sau 27 năm bên nhau, gia đình Lynd đã đứng ra tổ chức buổi lễ chúc mừng.

Đề xuất của The Book Society bảo đảm doanh thu tích cực. Ảnh: University of Reading.

Ngoài vai trò này, Lynd cũng là một nhà thơ với lối diễn đạt khá trong sáng, một nhà phê bình xuất sắc, và đã làm dịu đi những bất đồng thường xuyên giữa Edmund Blunden, học giả, nhà thơ và cựu chiến binh Thế chiến thứ nhất và nhà thơ Cecil Day-Lewis, cha của nam diễn viên Anh nổi tiếng Daniel Lewis.

Sự khác biệt giữa các thành viên sáng lập đã khiến những đề xuất sách của The Book Society rất đa dạng. Nhiều tác phẩm nổi tiếng của thế kỷ như Diary of a Provincial Lady của E.M. Delafield (1930), Rebecca của Daphne du Maurier(1938), Brideshead Revisited của Evelyn Waugh (1945) hay To Kill a Mockingbird của Harper Lee (1960) đều đã được The Book Society và độc giả của mình đưa lên vị trí ăn khách.

Hồ sơ lưu trữ của các nhà xuất bản cho thấy một đề cử “Choice” từ The Book Society đồng nghĩa với lời bảo đảm cho một đơn đặt hàng 7.000 cuốn cho phiên bản đầu tiên. Đây là một số lượng rất lớn khi doanh số bán sách bìa cứng thông thường cho các hiệu sách và thư viện trung bình là từ 3.000 đến 5.000 bản.

Thư viện Boots Booklovers giải thích với nhân viên: "Lựa chọn của Book Society đã trở thành tiêu chuẩn tư vấn văn học được tôn trọng trên cả nước… Hầu hết nhà xuất bản đều vui mừng khi một trong những đầu sách của họ được chọn".