Kobbie Mainoo - chìa khóa thành công của Gareth Southgate

Lối chơi hiệu quả của Mainoo đang dần giải quyết nhiều vấn đề mà HLV Southgate phải đau đầu ở hàng tiền vệ của tuyển Anh trong suốt nhiều năm qua. Đồng thời, Mainoo cũng cho thấy sự can đảm, bản năng đưa ra những quyết định táo bạo mà không phải cầu thủ Anh nào cũng dám thực hiện.

Trận đấu bán kết EURO 2024 trước tuyển Hà Lan diễn ra lúc 2h00 ngày 11/7 được xem là liều thuốc thử hạng nặng cho tài năng của chàng trai 19 tuổi.

Trong 78 phút có trên sân Merkur Spiel Arena, Mainoo càng chứng minh cho sự thăng hoa của mình trước Thụy Sĩ, một đối thủ “khó xơi” với bất kỳ đội bóng nào. Theo Whoscored, Mainoo giành chiến thắng 100% trong các pha tắc bóng, thành công 33/34 đường chuyền (97%), có 4/5 pha tranh chấp thành công và có tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng (xG) cao nhất tuyển Anh với 0,17.

Trước Thụy Sĩ, Mainoo là một trong những cầu thủ được đối phương tích cực pressing nhất. Trước sức ép của đối phương, tiền vệ Manchester United nhiều lần thoát vòng vây chỉ bằng một cú chạm.

Khoảnh khắc bỏ bóng khôn khéo loại bỏ hoàn toàn Granit Xhaka và Remo Freuler phần nào nói lên sự điềm tĩnh và hiệu quả của Mainoo. Pha bóng đó giúp tuyển Anh có màn xoay đổi cục diện và mở ra cơ hội tấn công dễ dàng trước Thụy Sĩ.

Tiền vệ 19 tuổi cho thấy phong cách thi đấu thật sự thanh thoát, giúp mọi thứ trên sân trở nên mượt mà hơn. Mainoo cũng luôn đưa ra những lựa chọn đúng đắn suốt phần lớn thời gian và mở ra không ít cơ hội ngon ăn cho các đồng đội.

Nhìn vào màn thể hiện trước Thụy Sĩ nói riêng và tại EURO 2024, khó ai có thể tin rằng Mainoo chỉ mới có 6 lần ra sân chính thức trong màu áo “Tam sư”. Thậm chí, anh chỉ mới ra sân 35 lần cho MU khi được HLV Erik Ten Hag tin tưởng.

Tuy chỉ mới 19 tuổi và có lần đầu tham dự giải đấu lớn nhất châu lục, Mainoo chẳng thể hiện chút gì sợ hãi hay nao núng trước các tên tuổi thành danh ở “lục địa già”.

Lối chơi điềm đạm đến mức khó tin này cũng khiến không các đồng đội ở tuyến Anh bất ngờ. “Sự phát triển thực sự đáng sợ”, Luke Shaw nhận xét.

Thậm chí, hậu vệ cánh này cũng cho rằng với tài năng sẵn có Mainoo có thể đạt mọi thứ anh ấy muốn. “Với tôi, Mainoo có cả thế giới trong tay. Cậu ấy chỉ cần giữ bình tĩnh, chăm chỉ và thế giới nằm trong tầm tay cậu ấy. Cậu ấy thực sự có thể đạt được bất cứ điều gì”, Shaw nhấn mạnh.

Tại EURO 2024, những sự thay đổi của Southgate ở tuyến giữa dường như không thể phát huy được tối đa hiệu quả. Đồng thời, sự thiếu vắng Kalvin Phillips lại khiến bài toán càng trở nên nan giải.

Nếu như Gallagher là mẫu tiền vệ công nhân, thiên về thu hồi bóng thì Arnold lại cho thấy sự nao núng khi đá ở vị trí mới, anh liên tục để mất bóng và dường như không thể thoát khỏi sức ép của đối thủ.

Đến khi Mainoo xuất hiện, cầu thủ này dường như là câu trả lời cho điều mà chiến lược gia 53 tuổi tìm kiếm suốt giai đoạn trước khi kết thúc vòng bảng. Tiền vệ trẻ sinh năm 2005 giúp Southgate giải nhiều vấn đề trong lối chơi khi tuyển Anh mất đi Phillips, nhân tố ưa thích ở hàng tiền vệ của “Tam sư”.

Thậm chí, ngay cả người bị Mainoo lấy mất vị trí như Arnold cũng phải thừa nhận. “Kỹ thuật và khả năng chịu áp lực của Mainoo rất ấn tượng. Rất trẻ nhưng lại có nhiều tiềm năng. Đây là điều thú vị với tuyển Anh”, ngôi sao của Liverpool chia sẻ.

Declan Rice, cầu thủ đá cặp cùng Mainoo ở tuyến giữa cũng phải bất ngờ với người đồng đội trẻ. “Thật không thể tin được. Ở tuổi 19, Mainoo chạy khắp nơi và cho thấy thể trạng cường tráng đến mức nào”, Rice cho hay.

Trận đấu tới giữa Anh và Hà Lan sẽ là trận đấu cân bằng giữa hai đội. Bất kỳ ai có được lợi thế ở hàng tiền vệ sẽ giúp đội bóng đó tiến gần hơn với tấm vé vào trận chung kết.

Nhiều CĐV “Tam sư” tin rằng Mainoo sẽ là nhân tố chủ chốt giúp tuyển Anh giành được chiếc cúp vô địch EURO đầu tiên trong lịch sử.

