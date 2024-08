Kịp thời bắt giữ 3 người nước ngoài chuyên trộm cắp tài sản

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Văn Lâm (Hưng Yên) đang tạm giữ 3 đối tượng (quốc tịch Trung Quốc) về hành vi trộm cắp tài sản ở các công ty, doanh nghiệp bằng cách phá két sắt.

Công an tỉnh Hưng Yên thông tin Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Văn Lâm đang tạm giữ 3 đối tượng (quốc tịch Trung Quốc) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo phản ánh, thời gian gần đây ở huyện Văn Lâm xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản, nghi do nhóm 3-4 đối tượng là người nước ngoài lợi dụng sơ hở, đêm tối đột nhập vào các công ty, doanh nghiệp dùng xà cầy bằng kim loại phá két sắt lấy tiền, tài sản có giá trị.

Công an huyện Văn Lâm đã phát hiện nhóm 3 đối tượng có quốc tịch Trung Quốc là Wei Yong Zheng (SN 1984), Ling Hai De (SN 1978) và Ling Shi Cai (SN 1981) hiện thuê phòng tại Khu đô thị Vinhomes Ocean Park, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Các đối tượng này thường đi đến khu, cụm công nghiệp ở Hưng Yên, Hải Dương và thành phố Hải Phòng để quan sát, tìm công ty, doanh nghiệp sơ hở, sau đó đến đêm sẽ quay lại đột nhập, cạy phá để trộm cắp.

Các đối tượng quốc tịch Trung Quốc bị bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản. Ảnh: TTXVN phát.

Rạng sáng 25/7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Văn Lâm phát hiện 3 đối tượng trên đột nhập vào Công ty Cổ phần HABECO - Hải Phòng ở thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, để cạy phá két sắt, trộm cắp tài sản và đang di chuyển về Hà Nội.

Lãnh đạo Công an huyện Văn Lâm đã chỉ đạo tổ Công tác 282 của Công an huyện, nòng cốt là lực lượng Cảnh sát Hình sự tổ chức chặn bắt 3 đối tượng tại Trạm thu phí số 01-Quốc lộ 5A ở xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm.

Khi Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, 3 đối tượng quay xe bỏ chạy nhưng đã bị Tổ công tác khống chế bắt giữ. Qua kiểm tra người và phương tiện của các đối tượng, Công an đã thu giữ số tiền trên 41 triệu đồng; trong đó có khoảng 25 triệu đồng do 3 đối tượng phá két sắt trộm cắp tại Công ty Cổ phần HABECO - Hải Phòng; thu giữ 2 xà cày (có gen để xoáy tháo, lắp ghép thành từng đoạn), 1 xe máy và nhiều dụng cụ để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Văn Lâm phối hợp với Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, khám xét khẩn cấp chỗ ở của 3 đối tượng tại phòng 5A08-S2.18, Khu đô thị Vinhomes Ocean Park, phát hiện, thu giữ nhiều trang sức bằng vàng, số tiền gần 90 triệu đồng.

Đấu tranh mở rộng, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Văn Lâm đã làm rõ rạng sáng 18/7 vừa qua, cả 3 đối tượng trên đã đột nhập vào Công ty Cổ phần Đức Minh và Công ty An Phú (đều ở tại huyện Văn Lâm) để phá 2 két sắt, trộm cắp 36 triệu đồng.

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đang phối hợp với lực lượng chức năng ở Hà Nội, Hải Phòng và Hải Dương mở rộng vụ án, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.