Kinh hoàng vụ tra tấn suốt 13,5 giờ để cướp bitcoin

Cộng đồng Canada rúng động khi một nghi phạm giả danh nhân viên bưu tá cùng đồng phạm đột nhập nhà một gia đình giàu có, dìm nước và bạo hành nạn nhân suốt 13,5 giờ để cướp 1,6 triệu USD tiền điện tử.

Theo New York Post, vụ tấn công được lên kế hoạch kỹ lưỡng, kéo dài nhiều giờ với mức độ bạo lực cực đoan, gây thiệt hại tài chính lớn và để lại hậu quả tâm lý nặng nề cho các nạn nhân.

Nhà chức trách cho biết gia đình này bị nhắm mục tiêu vì người chồng “khoe khoang quá mức” về thành công từ đầu tư crypto và khá nổi tiếng trong cộng đồng người Hoa tại địa phương.

Nhóm tấn công đã theo dõi gia đình từ trước. Chúng lắp đặt camera xung quanh nhà để tìm hiểu tài sản tiền số và thói quen sinh hoạt của họ.

Tra tấn để ép cung cấp mật khẩu ví tiền số

Khoảng 18h ngày 27/4 năm ngoái, bốn nghi phạm đi trên một chiếc minivan thuê đến nhà của cặp vợ chồng ở thành phố Port Moody, British Columbia. Hai người trong số họ mặc đồng phục giả của Bưu điện Canada gõ cửa tiếp cận nạn nhân, tạo cơ hội cho những kẻ còn lại ập vào bên trong.

Theo nhà chức trách Canada, cả hai vợ chồng đều bị dìm xuống nước và chịu nhiều hình thức bạo hành nhằm buộc họ tiết lộ mật khẩu ví tiền số. Người chồng, được gọi là “WG”, bị lột quần áo và đánh đập nhiều lần bằng một vật cứng, gây chấn thương nặng ở chân và ngực. Nhóm tấn công còn đe dọa cắt bộ phận sinh dục của ông nếu không chịu tiết lộ thông tin, trong khi người vợ cũng bị uy hiếp, tra tấn ngay trước mặt chồng.

Không chỉ vậy, nhóm tấn công còn sử dụng những thủ đoạn khủng bố tinh thần nhắm vào con gái nhỏ, ép cô bé phát ra âm thanh rên rỉ nhằm khiến bố mẹ nghĩ rằng em bị xâm hại tình dục, đồng thời buộc em phải cởi quần áo, tự chạm vào người mình trong lúc bị quay phim. Nhóm này đe dọa tung đoạn video lên mạng nếu gia đình không nghe theo yêu cầu.

Sau 13,5 giờ bị giam giữ và đe dọa, người chồng buộc phải cung cấp quyền truy cập ví tiền số. Ban đầu, nhóm tấn công đòi 200 bitcoin rồi giảm xuống 100 bitcoin. Tổng cộng, chúng đã rút khoảng 1,6 triệu USD tiền điện tử, gần như vét sạch tài khoản của gia đình.

Con gái trốn thoát, gọi cảnh sát

Sau khoảng 9 giờ bị khống chế, con gái nạn nhân trốn khỏi nhà và chạy sang nhà một người bạn để gọi 911. Cùng lúc đó, camera an ninh ghi lại cảnh ba nghi phạm - trong đó có Tsz Wing Boaz Chan, công dân Hong Kong - rời khỏi khu vực bằng chiếc minivan thuê.

Khoảng 30 phút sau, cảnh sát có mặt tại hiện trường và phát hiện hai vợ chồng bị trói và mang nhiều thương tích. Người chồng thậm chí lao ra ngoài trong tình trạng bị trói tay và không mặc quần áo.

Trước khi bỏ trốn, nhóm cướp tìm cách phá hủy chứng cứ bằng cách ngâm thiết bị điện tử vào bồn nước pha chất tẩy. Tuy nhiên, lần theo dấu vết, với sự phối hợp của gia đình, cảnh sát đã tóm được Chan.

Tuần trước, Chan đã bị tòa án Canada tuyên phạt 7 năm tù vì đột nhập nhà riêng cùng ba đồng phạm, tra tấn và cướp số tiền mã hóa trị giá 1,6 triệu USD .

Chan là người đầu tiên trong nhóm bị kết án. Cơ quan chức năng Canada vẫn đang truy tìm các nghi phạm còn lại. Vụ án trên xảy từ 6h tối 27/4/2024.