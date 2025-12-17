KiN Hotel mở rộng mạng lưới khách sạn lifestyle ở trung tâm TP.HCM

Hệ thống khách sạn KiN Hotel chính thức khai trương cơ sở mới tại 40 Hai Bà Trưng (phường Sài Gòn, TP.HCM), mở rộng mạng lưới lên tổng cộng 6 khách sạn.

Sự ra mắt của KiN Hotel Hai Bà Trưng đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong hành trình xây dựng những trải nghiệm lưu trú mang hơi thở của “ngôi nhà”: Ấm áp, tinh tế và gần gũi, nhưng không kém phần hiện đại và trẻ trung.

Tọa lạc tại phường Sài Gòn, KiN Hotel Hai Bà Trưng chỉ cách Nhà thờ Đức Bà và Diamond Plaza vài phút tản bộ, vị trí mà nhịp sống thành thị, văn hóa và nghệ thuật giao hòa nhịp nhàng.

Nhưng điều khiến KiN Hotel Hai Bà Trưng thực sự khác biệt không chỉ nằm ở tọa độ trung tâm, mà ở cách nơi này kể lại câu chuyện về sự thanh lịch đương đại, thông qua ánh sáng, chất liệu, và cảm xúc. KiN Hotel Hai Bà Trưng có tổng cộng 21 phòng, dự kiến đón khoảng 6.500 lượt khách trong 6 tháng tới.

“Với KiN Hotel Hai Bà Trưng, chúng tôi mong muốn mang đến một trải nghiệm lưu trú nơi mọi chi tiết đều kể câu chuyện về sự tinh tế, sự kết nối và cảm giác thuộc về. Sự hiện diện của KiN tại Hai Bà Trưng không đơn thuần là mở rộng quy mô, mà là bước đi tiếp theo trong hành trình kiến tạo một hệ sinh thái design-led lifestyle hotel mang đậm dấu ấn cá nhân - nơi mỗi vị khách đều cảm nhận được mình được chào đón như trở về nhà”, ông Benny, đồng sáng lập và Giám đốc Kinh doanh của KiN Hotel chia sẻ.

Lấy cảm hứng từ sắc đỏ trầm của rượu vang, biểu tượng của sự tinh tế và gắn kết, KiN Hotel Hai Bà Trưng được tạo nên như một bản giao hưởng giữa thiết kế hiện đại và cảm xúc tĩnh tại.

Ngay khi bước qua cánh cửa, bạn sẽ cảm nhận được sự chuyển mình của không gian, ánh đèn vàng dịu len qua rèm nhung, những chiếc ghế bọc nhung mềm mượt, hương thơm gỗ nhẹ thoảng trong không khí, và âm nhạc du dương vừa đủ để khiến mọi giác quan được đánh thức.

Không chạy theo sự phô trương, KiN Hotel kể câu chuyện lưu trú bằng ánh sáng, chất liệu và cảm giác thuộc về.

Từng tiện nghi trong KiN Hotel Hai Bà Trưng đều được chọn lọc theo triết lý “less, but better” - ít nhưng tinh tế, giản đơn mà hoàn hảo. Toàn bộ phòng nghỉ đều có Wi-Fi tốc độ cao, minibar, két sắt, TV và bàn làm việc riêng, cùng tông màu ấm áp khiến không gian vừa hiện đại vừa gần gũi. Ẩn sau lớp tiện nghi ấy là tinh thần “Warmth of Kinship”, sự ấm áp của tình thân, mang lại cảm giác như ở nhà và được quan tâm như bởi chính người thân của mình.

Sắc đỏ trầm của rượu vang dẫn lối không gian, nơi thiết kế hiện đại hòa cùng cảm xúc tĩnh tại.

Đặc biệt, khách sạn có khu Business Lounge riêng biệt, không gian sang trọng phục vụ trà, cà phê và đồ ăn nhẹ suốt cả ngày, lý tưởng cho những buổi gặp gỡ công việc hay khoảnh khắc ngồi lại cùng một cuốn sách hay.

Bên cạnh đó, điểm nhấn không thể bỏ qua là Kudochi Onsen, không gian thư giãn độc bản, lấy cảm hứng từ Nhật Bản, nơi làn hơi nước ấm áp lan tỏa trong không gian yên tĩnh, riêng tư, giúp du khách tìm lại năng lượng sau một ngày dài.

KiN Hotel hướng đến trải nghiệm lưu trú ấm áp như ở nhà, nơi mỗi vị khách đều được chào đón bằng sự tinh tế.

Sự kiện ra mắt KiN Hotel Hai Bà Trưng không chỉ đánh dấu sự xuất hiện của một khách sạn mới giữa lòng TP.HCM, mà còn là lời mời dành cho những ai trân trọng vẻ đẹp của sự tĩnh lặng, của chi tiết và của cảm xúc được nâng niu. Dự kiến, chuỗi khách sạn mở rộng tới 18 chi nhánh trong vòng 1 năm tới.

Nhân dịp khai trương, khách sạn tặng khách hàng ưu đãi Getaway giảm 20% so với giá công bố. Gói ưu đãi áp dụng cho kỳ nghỉ tối thiểu 3 đêm; thời gian đặt phòng lưu trú từ 1/12/2025 đến 31/1/2026; không áp dụng các ngày 24-25/12, 30-31/12, 1/1/2026.

Ngoài ra, bạn còn được miễn phí sử dụng VIP Lounge cho 2 khách/phòng; miễn phí đồ uống chào đón khi nhận phòng; nhận phòng sớm/trả phòng muộn (tùy tình trạng phòng trống). Mã ưu đãi dành cho độc giả của ZNews: ZNews20 (áp dụng mã khi thanh toán trên website của KiN Hotel).