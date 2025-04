Kim Min Hee sinh con đầu lòng

Kim Min Hee đã sinh con đầu lòng vào ngày 8/4 và đang được theo dõi, chăm sóc sức khỏe tại một trung tâm.

Ngày 8/4, tờ Sports Seoul đưa tin nguồn tin từ ngành điện ảnh cho hay Kim Min Hee vừa sinh con trai và đang nghỉ ngơi tại một trung tâm chăm sóc sau sinh ở Hanam, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc.

Tháng 1, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nữ diễn viên 42 tuổi mang thai con của đạo diễn Hong Sang Soo, dự kiến sinh vào mùa xuân. Cuối tháng 2, Hong Sang Soo được bắt gặp rời sân bay Incheon cùng Kim Min Hee để dự liên hoan phim quốc tế.

Theo Dispatch, đứa trẻ do Kim Min Hee sinh ra sẽ được liệt vào danh sách con ngoài giá thú trong sổ đăng ký quan hệ gia đình của Hong Sang Soo và người mẹ sẽ là vợ của ông.

Kim Min Hee vừa sinh con đầu lòng. Ảnh: JoongAng.

Cặp sao chênh nhau 22 tuổi, bắt đầu mối quan hệ từ phim Right Now, Wrong Then năm 2015. Dù công khai tình cảm năm 2017, họ vấp phải chỉ trích vì thời điểm đó, Hong Sang Soo chưa ly hôn vợ.

Khi gặp Kim Min Hee, Hong Sang Soo dọn ra ở cùng nhân tình và tìm cách chấm dứt hôn nhân với vợ. Tuy nhiên, theo luật pháp Hàn Quốc, những người ngoại tình không có quyền yêu cầu ly hôn. Trong vụ việc của Hong Sang Soo, vợ của đạo diễn từ chối ly hôn. Hong Sang Soo đệ đơn yêu cầu ly hôn năm 2016 nhưng đến năm 2019 vẫn bị tòa án bác bỏ.

Vì bê bối ngoại tình mà Hong Sang Soo và Kim Min Hee hứng chịu nhiều chỉ trích vì thẳng thắn thừa nhận chuyện tình cảm trước báo giới. Đó là một động thái mà chưa cặp đôi Hàn Quốc nào khác dám làm. Từ đó, họ trở thành cặp nghệ sĩ bị ghét ở showbiz.