Jennie chụp ảnh bán nude

Trên tạp chí Homme Girls, Jennie chụp bán nude và chỉ che cơ thể bằng đạo cụ. Nữ thần tượng tạo dáng táo bạo.

Tạp chí thời trang Homme Girls đã đăng những bức ảnh họa báo của Jennie lên trang mạng xã hội chính thức vào ngày 8/4. Trong bức ảnh được công bố, Jennie gây chú ý khi táo bạo khoe phần thân trên. Nữ ca sĩ chỉ che phần ngực bằng đạo cụ. Rapper nhóm BlackPink khoe nét quyến rũ độc đáo bằng những tư thế tạo dáng táo bạo.

Homme Girls mô tả Jennie là "một sức mạnh và hiện tượng. Cô ấy đã định nghĩa lại ý nghĩa của việc trở thành một biểu tượng toàn cầu. Cô ấy cũng đang tự tin bước vào một kỷ nguyên mới với album Ruby".

Hình ảnh mới gây xôn xao của Jennie. Ảnh: Homme Girls.

Jennie đang tận hưởng sự nổi tiếng trên toàn thế giới, thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước và quốc tế với album solo đầu tay Ruby, được phát hành ngày 7/3. Đây là album solo đầu tiên của nữ thần tượng kể từ khi cô rời khỏi công ty giải trí YG Entertainment.

Vừa qua, Jennie tổ chức sự kiện âm nhạc The Ruby Experience tại Inspire Arena, Seoul, Hàn Quốc để quảng bá album solo đầu tiên của cô Ruby. Sự kiện đặc biệt có ý nghĩa với thành viên nhóm BlackPink vì nó là buổi biểu diễn solo đầu tiên của cô tại Hàn Quốc đồng thời lần đầu cô hát 15 bài hát trong album trước khán giả quê nhà.

Mở đầu bằng Intro: JANE with FKJ và start a war, Jennie chuyển tiếp liền mạch qua các màn trình diễn Handlebars, Mantra, Love Hangover, ZEN, Damn Right, like JENNIE, Extral… Tuy nhiên, một số người tham dự tỏ ra thất vọng vì nó diễn ra trong thời gian quá ngắn, chỉ khoảng 75 phút.

Trong khi đó, giá vé của sự kiện được nhận xét là đắt đỏ. Giá ghế Ruby vào khoảng 165 USD , ghế R là 125 USD , ghế S là 115 USD và ghế A là 107 USD . Các nhà phê bình cho rằng giá vé này không hợp lý so với thời lượng của buổi hòa nhạc.