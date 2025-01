Kim Min Hee mang thai

Theo Dispatch, Kim Min Hee dự kiến sinh con vào mùa xuân này. Mối tình của cô với đạo diễn hơn 22 tuổi Hong Sang Soo từng vấp nhiều chỉ trích.

Ngày 17/1, tờ Dispatch đưa tin Kim Min Hee đang mang thai con của đạo diễn Hong Sang Soo. Nữ diễn viên dự sinh vào mùa xuân này. Hai người hiện sống chung ở Hanam, tỉnh Kyunggi-do, Hàn Quốc. Dispatch chụp được cảnh cả hai cùng nhau đến phòng khám sản phụ khoa. Đạo diễn Hong Sang Soo được cho là đang chăm sóc Kim Min Hee rất chu đáo, ân cần.

Cũng theo Dispatch, đứa trẻ do Kim Min Hee sinh ra sẽ được liệt vào danh sách con ngoài giá thú trong sổ đăng ký quan hệ gia đình của Hong Sang Soo và người mẹ sẽ là vợ của ông.

Hình ảnh gần đây của đạo diễn Hong và nữ diễn viên Kim Min Hee. Ảnh: Dispatch.

Hong Sang Soo (sinh năm 1960) và hơn Kim Min Hee 22 tuổi. The Korea Herald đưa tin hai người có quan hệ tình cảm từ khi quay phim Right Now, Wrong Then vào tháng 9/2015. Vào tháng 3/2017, tại buổi ra mắt phim On the Beach at Night Alone ở Seoul, khi được truyền thông yêu cầu làm rõ mối quan hệ với Kim Min Hee, Hong Sang Soo trả lời: “Chúng tôi là người yêu. Tình yêu của chúng tôi thật lòng và chân thành”. Kim Min Hee đưa ra câu trả lời tương tự.

Thời điểm đó, Hong Sang Soo chưa ly hôn vợ. Khi gặp Kim Min Hee, Hong Sang Soo dọn ra ở cùng nhân tình và tìm cách chấm dứt hôn nhân với vợ. Tuy nhiên, theo luật pháp Hàn Quốc, những người ngoại tình không có quyền yêu cầu ly hôn. Trong vụ việc của Hong Sang Soo, vợ của đạo diễn từ chối ly hôn. Hong Sang Soo đệ đơn yêu cầu ly hôn năm 2016 nhưng đến năm 2019 vẫn bị tòa án bác bỏ.

Vì bê bối ngoại tình mà Hong Sang Soo và Kim Min Hee hứng chịu nhiều chỉ trích vì thẳng thắn thừa nhận chuyện tình cảm trước báo giới. Đó là một động thái mà chưa cặp đôi Hàn Quốc nào khác dám làm. Từ đó, họ trở thành cặp nghệ sĩ bị ghét ở showbiz.