Nữ chính phim cổ trang 19+ yêu cầu cắt cảnh khỏa thân

Theo truyền thông Hàn Quốc, Cha Joo Young và Lee Yi Dam đã yêu cầu cắt cảnh khỏa thân trong "The queen who crowns" nhưng không được chấp thuận.

Ngày 16/1, tờ Maekyung đưa tin tranh cãi xoay quanh bộ phim Hàn Quốc The queen who crowns đang tiếp tục bùng nổ. The queen who crowns có 2 phiên bản. Phiên bản được chiếu trên tvN đã cắt bỏ các cảnh khỏa thân, giường chiếu. Trong khi đó, phiên bản chiếu trên TVING được dán nhãn 19+, ngập cảnh táo bạo.

Theo truyền thông Hàn Quốc, phiên bản đã cắt bỏ cảnh tình dục trên tvN không ảnh hưởng gì tới nội dung, tình tiết câu chuyện. Do đó, truyền thông đặt câu hỏi những cảnh tình dục trên TVING có cần thiết không. Liệu ê-kíp sản xuất giữ những cảnh này có với mục đích câu view.

Lee Hyun Woo và Cha Joo Young đảm nhận vai chính trong phim. Ảnh: tvN.

Theo Maekyung, khi quay các cảnh nóng, 2 nữ diễn viên Cha Joo Young và Lee Yi Dam vẫn mặc quần áo. Tuy nhiên, khi được phát sóng, ê-kíp đã chỉnh sửa bằng CG để các diễn viên nhìn như khỏa thân.

Đáng nói, hai diễn viên đã yêu cầu công ty sản xuất chỉnh sửa cảnh quay, nhưng không được chấp nhận. Theo đó, một số khán giả cho rằng có thể hai diễn viên này đã bị lợi dụng để ê-kíp quảng bá phim theo cách thức ồn ào.

Khi cuộc tranh cãi bùng nổ, Kim Sang Ho, đạo diễn phim nói qua một phương tiện truyền thông: "Quay cảnh khỏa thân không phải mục đích từ đạo diễn. Đó là yêu cầu từ kênh chiếu phim". Liên quan đến vấn đề này, công ty sản xuất cho biết họ đang xác nhận.

The queen who crowns do Lee Young Mi viết kịch bản, Kim Sang Ho đạo diễn, kể về Hoàng hậu Wongyeong (Cha Joo Young đảm nhận) và Vua Taejong Lee Bang Won (do Lee Hyun Woo thể hiện). Trong khi đó, Lee Yi Dam đảm nhận vai Chae Ryeong, hầu nữ của Wongyeong. Trong những tập đầu, Cha Joo Young và Lee Yi Dam có nhiều cảnh giường chiếu táo bạo với Lee Hyun Woo.