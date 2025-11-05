Kim Kardashian thi trượt vì ChatGPT

Kim Kardashian thừa nhận cô từng sử dụng ChatGPT để làm bài thi luật, nhưng kết quả không như mong đợi.

Trong buổi "kiểm tra nói thật" cùng Vanity Fair, Kim Kardashian cho biết cô thường dùng công cụ trí tuệ nhân tạo này để tra cứu câu trả lời cho các câu hỏi học tập: “Khi tôi cần biết câu trả lời, tôi chỉ việc chụp lại đề và gửi vào ChatGPT".

Khi người tham gia cùng Kim là ca sĩ Teyana Taylor đặt câu hỏi rằng liệu hành động đó có bị xem là “gian lận” hay không, ngôi sao truyền hình thừa nhận ứng dụng này đã khiến cô bị trượt bài kiểm tra vì trả lời sai.

Kim Kardashian chỉ trích ChatGPT cho câu hỏi sai khiến cô trượt đề thi luật. Ảnh: @kimkardashian.

Kim Kardashian nói không coi ChatGPT là bạn, cô thường xuyên "mắng" ứng dụng này vì khiến mình làm bài thi không tốt. Ngôi sao 45 tuổi tiết lộ mối quan hệ giữa mình và chatbot là dạng "tình bạn độc hại".

“Tôi dựa vào ChatGPT để giúp mình, vậy mà nó lại biến thành kiểu chuyên gia trị liệu, dạy tôi tin vào bản thân thay vì đưa câu trả lời đúng," cô kể thêm.

Kim Kardashian là con gái của luật sư quá cố Robert Kardashian. Cô bắt đầu nghiêm túc theo đuổi ngành luật từ khoảng năm 2018 sau khi tham gia vận động cho việc cải cách tư pháp và giúp đỡ trường hợp Alice Marie Johnson được tha bổng. Cô từng chia sẻ rằng cảm giác mình “không biết đủ” khi đối diện với giới chức pháp luật tại Nhà Trắng. Đây là động lực khiến cô quyết tâm nghiên cứu chuyên sâu hơn về hệ thống pháp lý.

Tháng 5 vừa qua, ngôi sao Keeping Up with the Kardashians thông báo lấy bằng cử nhân luật sau 6 năm học tập, chuẩn bị cho kỳ thi luật sư chính thức, với mục tiêu hành nghề luật sư nhân quyền. Về nghề nghiệp tương lai, Kim cho biết cô hy vọng sẽ nghề của cha trong khoảng 10 năm tới và sẵn sàng tạm gác lại hình ảnh "biểu tượng giải trí" để bước vào phòng xử án.